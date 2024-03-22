https://ria.ru/20240322/istoriya-1935029309.html

Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти

Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти - РИА Новости, 22.03.2024

Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне рассуждений Парижа о возможности отправки военных на Украину, а также разговора офицеров бундесвера, обсуждавших... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:37

2024-03-22T19:37

2024-03-22T19:37

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ООН, 22 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне рассуждений Парижа о возможности отправки военных на Украину, а также разговора офицеров бундесвера, обсуждавших поставки ракет Taurus Киеву, посоветовал Парижу и Берлину не забывать уроки истории, чтобы потом не пришлось "кусать локти". "Возможно, пришло время честно ответить себе на вопрос: что для вас представляет большую ценность – жизнь и благополучие собственных граждан или иллюзорная мечта ослабить Россию? Кстати сказать, буквально сегодня отмечается 210-летие входа русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущая попытка Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не "кусать локти", - сказал Небензя. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, василий небензя, оон, франция, германия