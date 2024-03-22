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Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти - РИА Новости, 22.03.2024
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19:37 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/istoriya-1935029309.html
Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти
Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти - РИА Новости, 22.03.2024
Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне рассуждений Парижа о возможности отправки военных на Украину, а также разговора офицеров бундесвера, обсуждавших... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:37
2024-03-22T19:37
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ООН, 22 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне рассуждений Парижа о возможности отправки военных на Украину, а также разговора офицеров бундесвера, обсуждавших поставки ракет Taurus Киеву, посоветовал Парижу и Берлину не забывать уроки истории, чтобы потом не пришлось "кусать локти". "Возможно, пришло время честно ответить себе на вопрос: что для вас представляет большую ценность – жизнь и благополучие собственных граждан или иллюзорная мечта ослабить Россию? Кстати сказать, буквально сегодня отмечается 210-летие входа русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущая попытка Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не "кусать локти", - сказал Небензя. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
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в мире, украина, россия, василий небензя, оон, франция, германия
В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, Франция, Германия
Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти

Небензя рекомендовал Германии и Франции не забывать уроки истории

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне рассуждений Парижа о возможности отправки военных на Украину, а также разговора офицеров бундесвера, обсуждавших поставки ракет Taurus Киеву, посоветовал Парижу и Берлину не забывать уроки истории, чтобы потом не пришлось "кусать локти".
"Возможно, пришло время честно ответить себе на вопрос: что для вас представляет большую ценность – жизнь и благополучие собственных граждан или иллюзорная мечта ослабить Россию? Кстати сказать, буквально сегодня отмечается 210-летие входа русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущая попытка Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не "кусать локти", - сказал Небензя.
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20 марта, 08:00
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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