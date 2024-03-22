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Глава МИД Ирана осудил теракт в "Крокусе"

Глава МИД Ирана осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Глава МИД Ирана осудил теракт в "Крокусе"

Глава МИД Ирана осудил теракт в подмосковном торговом центре "Крокус сити холл", эффективная борьба с терроризмом требует серьезных шагов от мирового... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:41

2024-03-22T23:41

2024-03-22T23:41

теракт в "крокус сити холле"

россия

дмитрий песков

хосейн амир абдоллахиан

сергей лавров

крокус

происшествия

в мире

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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Глава МИД Ирана осудил теракт в подмосковном торговом центре "Крокус сити холл", эффективная борьба с терроризмом требует серьезных шагов от мирового сообщества, сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на своей странице в соцсети Х. "Решительно осуждая террористический акт в (Подмосковье), выражаю соболезнования семьям погибших, моему коллеге Сергею Лаврову, правительству и народу России в связи с этим трагическим инцидентом. Совместная и эффективная борьба с терроризмом требует серьезных, лишенных дискриминационного оттенка действий со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении министра. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров, крокус, происшествия, в мире