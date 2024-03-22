https://ria.ru/20240322/investitsii-1934951789.html

Набиуллина заявила о рекордном уровне инвестиционной активности

Набиуллина заявила о рекордном уровне инвестиционной активности - РИА Новости, 22.03.2024

Набиуллина заявила о рекордном уровне инвестиционной активности

Инвестиционная активность в России находится на рекордном уровне, производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, также... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:19

2024-03-22T15:19

2024-03-22T15:19

россия

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Инвестиционная активность в России находится на рекордном уровне, производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, также растет инвестиционный импорт, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке."Инвестиционная активность находится на рекордном уровне. Хотя еще нет квартальных данных, об этом можно судить по косвенным индикаторам. Производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, растет инвестиционный импорт", - сказала Набиуллина."Индикатор бизнес-климата достиг максимума за 12 лет. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика практически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы", - добавила она.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)