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Минюст расширил список иноагентов - РИА Новости, 22.03.2024
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21:10 22.03.2024 (обновлено: 22:56 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/inoagenty-1935048230.html
Минюст расширил список иноагентов
Минюст расширил список иноагентов - РИА Новости, 22.03.2024
Минюст расширил список иноагентов
Министерство юстиции включило в перечень иноагентов журналиста Кирилла Набутова*, Александра Скобова*, проекты "Лаборатория публичной социологии"**, "Смола"**,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:10
2024-03-22T22:56
россия
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство юстиции включило в перечень иноагентов журналиста Кирилла Набутова*, Александра Скобова*, проекты "Лаборатория публичной социологии"**, "Смола"**, "T-invariant"**.&quot;Двадцать второго марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.В. Набутов*, А.В. Скобов*, проект &quot;Лаборатория публичной социологии&quot;**, &quot;Смола&quot;** (&quot;Smola&quot;**), проект &quot;T-invariant&quot;**, — говорится в заявлении на сайте ведомства.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов* Организации, признанные в России иностранными агентами
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россия, общество
Россия, Общество
Минюст расширил список иноагентов

Минюст включил в список иноагентов журналистов Набутова и Скобова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство юстиции включило в перечень иноагентов журналиста Кирилла Набутова*, Александра Скобова*, проекты "Лаборатория публичной социологии"**, "Смола"**, "T-invariant"**.
«

"Двадцать второго марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.В. Набутов*, А.В. Скобов*, проект "Лаборатория публичной социологии"**, "Смола"** ("Smola"**), проект "T-invariant"**, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
* Организации, признанные в России иностранными агентами
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