https://ria.ru/20240322/inoagenty-1935048230.html
Минюст расширил список иноагентов
Минюст расширил список иноагентов - РИА Новости, 22.03.2024
Минюст расширил список иноагентов
Министерство юстиции включило в перечень иноагентов журналиста Кирилла Набутова*, Александра Скобова*, проекты "Лаборатория публичной социологии"**, "Смола"**,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:10
2024-03-22T21:10
2024-03-22T22:56
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство юстиции включило в перечень иноагентов журналиста Кирилла Набутова*, Александра Скобова*, проекты "Лаборатория публичной социологии"**, "Смола"**, "T-invariant"**."Двадцать второго марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.В. Набутов*, А.В. Скобов*, проект "Лаборатория публичной социологии"**, "Смола"** ("Smola"**), проект "T-invariant"**, — говорится в заявлении на сайте ведомства.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов* Организации, признанные в России иностранными агентами
https://ria.ru/20240318/tvorchestvo-1934037314.html
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россия, общество
Минюст расширил список иноагентов
Минюст включил в список иноагентов журналистов Набутова и Скобова