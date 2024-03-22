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Удары по инфраструктуре сохраняют инициативу ВС России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/infrastruktura-1934925962.html
Удары по инфраструктуре сохраняют инициативу ВС России, заявили в Госдуме
Удары по инфраструктуре сохраняют инициативу ВС России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024
Удары по инфраструктуре сохраняют инициативу ВС России, заявили в Госдуме
Удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины позволяют ВС РФ сохранять инициативу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:01
2024-03-22T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
алексей журавлев
госдума рф
укрэнерго
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины позволяют ВС РФ сохранять инициативу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины подверглась крупневшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны. "Удары наносятся прежде всего по военной инфраструктуре, оборонным предприятиям, которые снабжают украинские войска орудием и боеприпасами, или арсеналам, перевалочным базам для их доставки на фронт. Это позволяет на передовой сохранять преимущество и инициативу", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что в отличие от ВСУ Россия придерживается военной концепции, согласно которой старается нанести как можно меньше вреда мирным жителям. "Ни одна современная армия не может воевать без электричества, отсюда и желание уничтожить или повредить энергетические объекты, на которых, замечу, люди практически не пострадали", - подчеркнул Журавлев.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934891311.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html
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в мире, россия, украина, алексей журавлев , госдума рф, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Укрэнерго
Удары по инфраструктуре сохраняют инициативу ВС России, заявили в Госдуме

Журавлев: удары по инфраструктуре Украины позволяют России сохранять инициативу

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины позволяют ВС РФ сохранять инициативу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины подверглась крупневшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны.
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"Удары наносятся прежде всего по военной инфраструктуре, оборонным предприятиям, которые снабжают украинские войска орудием и боеприпасами, или арсеналам, перевалочным базам для их доставки на фронт. Это позволяет на передовой сохранять преимущество и инициативу", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что в отличие от ВСУ Россия придерживается военной концепции, согласно которой старается нанести как можно меньше вреда мирным жителям. "Ни одна современная армия не может воевать без электричества, отсюда и желание уничтожить или повредить энергетические объекты, на которых, замечу, люди практически не пострадали", - подчеркнул Журавлев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлексей ЖуравлевГосдума РФУкрэнерго
 
 
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