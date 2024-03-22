https://ria.ru/20240322/inflyatsiya-1934962218.html

ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции

ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции - РИА Новости, 22.03.2024

ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции

Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:40

2024-03-22T15:40

2024-03-22T15:49

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается пика инфляции, то пик текущей инфляции, который в этот момент происходит, он, на наш взгляд, пройден осенью. Но в годовых цифрах пик инфляции может быть во втором квартале, но учитывая, что годовая инфляция - это инфляция за предыдущие 12 месяцев и там отражаются эффекты базы, но пик текущей инфляции, текущего инфляционного давления, на наш взгляд, уже пройден", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика