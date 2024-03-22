https://ria.ru/20240322/inflyatsiya-1934962218.html
ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции
ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции - РИА Новости, 22.03.2024
ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции
Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:40
2024-03-22T15:40
2024-03-22T15:49
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается пика инфляции, то пик текущей инфляции, который в этот момент происходит, он, на наш взгляд, пройден осенью. Но в годовых цифрах пик инфляции может быть во втором квартале, но учитывая, что годовая инфляция - это инфляция за предыдущие 12 месяцев и там отражаются эффекты базы, но пик текущей инфляции, текущего инфляционного давления, на наш взгляд, уже пройден", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции
Набиуллина: годовая инфляция в РФ может достичь пика во II квартале 2024 г
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается пика инфляции, то пик текущей инфляции, который в этот момент происходит, он, на наш взгляд, пройден осенью. Но в годовых цифрах пик инфляции может быть во втором квартале, но учитывая, что годовая инфляция - это инфляция за предыдущие 12 месяцев и там отражаются эффекты базы, но пик текущей инфляции, текущего инфляционного давления, на наш взгляд, уже пройден", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой