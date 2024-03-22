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ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции - РИА Новости, 22.03.2024
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15:40 22.03.2024 (обновлено: 15:49 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/inflyatsiya-1934962218.html
ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции
ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции - РИА Новости, 22.03.2024
ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции
Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:40
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россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается пика инфляции, то пик текущей инфляции, который в этот момент происходит, он, на наш взгляд, пройден осенью. Но в годовых цифрах пик инфляции может быть во втором квартале, но учитывая, что годовая инфляция - это инфляция за предыдущие 12 месяцев и там отражаются эффекты базы, но пик текущей инфляции, текущего инфляционного давления, на наш взгляд, уже пройден", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции

Набиуллина: годовая инфляция в РФ может достичь пика во II квартале 2024 г

© AP Photo / Michael ProbstЖенщина с маленькой тележкой
Женщина с маленькой тележкой - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Michael Probst
Женщина с маленькой тележкой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается пика инфляции, то пик текущей инфляции, который в этот момент происходит, он, на наш взгляд, пройден осенью. Но в годовых цифрах пик инфляции может быть во втором квартале, но учитывая, что годовая инфляция - это инфляция за предыдущие 12 месяцев и там отражаются эффекты базы, но пик текущей инфляции, текущего инфляционного давления, на наш взгляд, уже пройден", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
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