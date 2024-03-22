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В храме Василия Блаженного нашли икону - РИА Новости, 22.03.2024
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Религия
 
14:09 22.03.2024 (обновлено: 14:39 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ikona-1934928380.html
В храме Василия Блаженного нашли икону
В храме Василия Блаженного нашли икону - РИА Новости, 22.03.2024
В храме Василия Блаженного нашли икону
Икона "Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским", находящаяся в храме Василия Блаженного, может происходит из... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:09
2024-03-22T14:39
религия
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сергий радонежский
алексей левыкин
исторический музей
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Икона "Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским", находящаяся в храме Василия Блаженного, может происходит из Спасской часовни Московского Кремля, сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея. "С большой долей вероятности можно предположить, что эта икона происходит из Спасской часовни, которая была построена справа от Спасской башни Московского Кремля в начале XIX века. Часовня находилась в ведении священников Покровского собора, которые ежедневно служили в ней молебны, заботились об украшении и поновлении святынь", - приводятся слова генерального директора Исторического музея Алексей Левыкина. Икона XIX века "Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским" отличается значительными размерами (215×140 см) и выразительностью письма. Обстоятельства появления иконы в Покровском соборе до конца не ясны, как и других святынь, которые оказались в храме в годы антирелигиозных кампаний, возможно, это произошло после сноса часовни в 1925 году. "Многие десятилетия почитаемый образ Спасителя из часовни считался утраченным. Благодаря обретению и реставрации иконы на Спасской башне, появилась возможность провести сравнительный анализ надвратного образа и иконы из часовни, которая являлась его копией (списком). Оказалось, что обе иконы имеют практически одинаковые размеры (надвратный образ – 220×150 см). Иконография иконы из часовни весьма точно повторяет надвратный образ, напоминая о чудесном видении праведным московским подвижникам", - цитирует пресс-служба заведующую музеем "Покровский собор" Татьяну Сарачеву. По ее словам, когда летом 1521 года Москву осаждали войска крымского хана Магмет-Гирея, митрополиты Петр, Алексий, Иона и другие святые покровители Москвы покидали Кремль через Фроловские (Спасские) ворота, унося с собой икону Владимирской Богоматери и другие святыни. По преданию, вскоре после чудесного избавления Москвы, над проездом Фроловских ворот Московского Кремля был выполнен образ Спасителя с припадающими к его ногам Сергием и Варлаамом, который считался чудотворным и пользовался особым народным почитанием, что стало одной из причин последовавшего в 1658 году переименования Фроловских ворот в Спасские. Исторический музей планирует провести комплекс реставрационных работ и не исключено, что древний образ из часовни у Спасских ворот Московского Кремля раскроет перед исследователями еще не одну тайну, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240304/ikona-1931051860.html
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москва, сергий радонежский, алексей левыкин, исторический музей, россия
Религия, Москва, Сергий Радонежский, Алексей Левыкин, Исторический музей, Россия
В храме Василия Блаженного нашли икону

В Москве нашли икону, вероятно, из снесенной Спасской часовни Кремля

© Музей "Покровский собор" Храм Василия Блаженного/ВКонтактеИкона "Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским" из местного ряда иконостаса церкви Киприана и Иустины Покровского собора
Икона Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским из местного ряда иконостаса церкви Киприана и Иустины Покровского собора
© Музей "Покровский собор" Храм Василия Блаженного/ВКонтакте
Икона "Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским" из местного ряда иконостаса церкви Киприана и Иустины Покровского собора
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Икона "Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским", находящаяся в храме Василия Блаженного, может происходит из Спасской часовни Московского Кремля, сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.
«
"С большой долей вероятности можно предположить, что эта икона происходит из Спасской часовни, которая была построена справа от Спасской башни Московского Кремля в начале XIX века. Часовня находилась в ведении священников Покровского собора, которые ежедневно служили в ней молебны, заботились об украшении и поновлении святынь", - приводятся слова генерального директора Исторического музея Алексей Левыкина.
Икона XIX века "Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским" отличается значительными размерами (215×140 см) и выразительностью письма. Обстоятельства появления иконы в Покровском соборе до конца не ясны, как и других святынь, которые оказались в храме в годы антирелигиозных кампаний, возможно, это произошло после сноса часовни в 1925 году.
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"Многие десятилетия почитаемый образ Спасителя из часовни считался утраченным. Благодаря обретению и реставрации иконы на Спасской башне, появилась возможность провести сравнительный анализ надвратного образа и иконы из часовни, которая являлась его копией (списком). Оказалось, что обе иконы имеют практически одинаковые размеры (надвратный образ – 220×150 см). Иконография иконы из часовни весьма точно повторяет надвратный образ, напоминая о чудесном видении праведным московским подвижникам", - цитирует пресс-служба заведующую музеем "Покровский собор" Татьяну Сарачеву.
По ее словам, когда летом 1521 года Москву осаждали войска крымского хана Магмет-Гирея, митрополиты Петр, Алексий, Иона и другие святые покровители Москвы покидали Кремль через Фроловские (Спасские) ворота, унося с собой икону Владимирской Богоматери и другие святыни. По преданию, вскоре после чудесного избавления Москвы, над проездом Фроловских ворот Московского Кремля был выполнен образ Спасителя с припадающими к его ногам Сергием и Варлаамом, который считался чудотворным и пользовался особым народным почитанием, что стало одной из причин последовавшего в 1658 году переименования Фроловских ворот в Спасские.
Исторический музей планирует провести комплекс реставрационных работ и не исключено, что древний образ из часовни у Спасских ворот Московского Кремля раскроет перед исследователями еще не одну тайну, заключили в пресс-службе.
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