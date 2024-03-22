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Тюменская область отправила в зону СВО 12 машин, масксети и медикаменты - РИА Новости, 22.03.2024
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12:18 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/gumpomosch-1934891071.html
Тюменская область отправила в зону СВО 12 машин, масксети и медикаменты
Тюменская область отправила в зону СВО 12 машин, масксети и медикаменты - РИА Новости, 22.03.2024
Тюменская область отправила в зону СВО 12 машин, масксети и медикаменты
Жители Тюменской обрасти собрали и направили в зону специальной военной операции очередную партию грузов, в которую вошли автомобили, запчасти, медикаменты, и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:18
2024-03-22T12:18
надежные люди
тюменская область
александр моор
донецк
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сво
гуманитарная помощь
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ТЮМЕНЬ, 22 мар – РИА Новости. Жители Тюменской обрасти собрали и направили в зону специальной военной операции очередную партию грузов, в которую вошли автомобили, запчасти, медикаменты, и другие предметы, о которых просили сами бойцы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". Груз получат бойцы тюменских подразделений, в том числе "Ермак", "Кедр", "Тобол" и "Иртыш". В числе получателей гуманитарной помощи также госпитали Донецка и других населенных пунктов в новых регионах России. "Отправили очередной груз землякам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Это 12 автомобилей высокой проходимости, аккумуляторные батареи, автошины, запчасти, генераторы, окопные свечи, маскировочные сети, адресные посылки и многое другое – все, о чем просят бойцы. Собрать груз помогли жители со всей Тюменской области. А подготовить и укомплектовать – ветераны-пограничники", – сообщили в пресс-службе. Председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов отметил, что в сборе помощи участвуют все желающие, от губернатора до школьников, в том числе руководители и коллективы предприятий, предприниматели, пенсионеры, духовенство. Благодаря этому удаётся оперативно реагировать на сигналы бойцов и выполнять заявки в максимально сжатые сроки. Гуманитарную помощь собирают в рамках акции "100 миллионов для Победы", которая проходит в регионе с сентября 2022 года. По словам председателя комитета по социальной политике облдумы, руководителя регисполкома "Единой России" Ольги Швецовой, уже собрано более 61,5 миллиона рублей. Глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что с начала специальной военной операции Тюменская область передала для военнослужащих и мирных жителей более тысячи тонн различных грузов, и поблагодарил земляков за поддержку бойцов.
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тюменская область, александр моор, донецк, россия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Тюменская область, Александр Моор, Донецк, Россия, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Тюменская область отправила в зону СВО 12 машин, масксети и медикаменты

© Фото : Партия "Единая Россия"Груз, собранный в Тюменской области, для отправки в зону СВО
Груз, собранный в Тюменской области, для отправки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Партия "Единая Россия"
Груз, собранный в Тюменской области, для отправки в зону СВО
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 22 мар – РИА Новости. Жители Тюменской обрасти собрали и направили в зону специальной военной операции очередную партию грузов, в которую вошли автомобили, запчасти, медикаменты, и другие предметы, о которых просили сами бойцы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
Груз получат бойцы тюменских подразделений, в том числе "Ермак", "Кедр", "Тобол" и "Иртыш". В числе получателей гуманитарной помощи также госпитали Донецка и других населенных пунктов в новых регионах России.
«
"Отправили очередной груз землякам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Это 12 автомобилей высокой проходимости, аккумуляторные батареи, автошины, запчасти, генераторы, окопные свечи, маскировочные сети, адресные посылки и многое другое – все, о чем просят бойцы. Собрать груз помогли жители со всей Тюменской области. А подготовить и укомплектовать – ветераны-пограничники", – сообщили в пресс-службе.
Председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов отметил, что в сборе помощи участвуют все желающие, от губернатора до школьников, в том числе руководители и коллективы предприятий, предприниматели, пенсионеры, духовенство. Благодаря этому удаётся оперативно реагировать на сигналы бойцов и выполнять заявки в максимально сжатые сроки.
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Вчера, 15:28
Гуманитарную помощь собирают в рамках акции "100 миллионов для Победы", которая проходит в регионе с сентября 2022 года. По словам председателя комитета по социальной политике облдумы, руководителя регисполкома "Единой России" Ольги Швецовой, уже собрано более 61,5 миллиона рублей.
Глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что с начала специальной военной операции Тюменская область передала для военнослужащих и мирных жителей более тысячи тонн различных грузов, и поблагодарил земляков за поддержку бойцов.
 
Надежные людиТюменская областьАлександр МоорДонецкРоссияСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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