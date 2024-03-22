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Губернаторы ЦФО выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:21 22.03.2024 (обновлено: 22:25 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/gubernatory-1935071534.html
Губернаторы ЦФО выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Губернаторы ЦФО выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Губернаторы ЦФО выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Губернаторы Центрального федерального округа выражают в своих Telegram-каналах соболезнования в связи с трагедией в концертном зале "Крокус сити холл", отмечая, РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:21
2024-03-22T22:25
теракт в "крокус сити холле"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Губернаторы Центрального федерального округа выражают в своих Telegram-каналах соболезнования в связи с трагедией в концертном зале "Крокус сити холл", отмечая, что готовы помочь пострадавшим жителям своих регионов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал произошедшее чудовищным преступлением. "Боль и негодование. Только бесчеловечные твари на такое способны — открыть огонь по мирным жителям в культурном центре. Терроризм в самом жутком его проявлении. Дикость и неоправданная жестокость. Этому нет прощения и оправдания. Все виновные должны быть наказаны", - написал Артамонов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. "Выясняем, есть ли среди пострадавших жители региона. Готовы оказать любую помощь", - подчеркнул губернатор. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и губернатор Тамбовской области Максим Егоров тоже сообщили, что власти выясняют наличие жителей региона среди пострадавших и готовы оказать им необходимую помощь. "Не можем оставаться равнодушными к страшной трагедии в ТЦ "Крокус-Сити" в Подмосковье. То, что произошло, это чудовищное преступление против мирных граждан", - написал Михаил Евраев. Соболезнования выразили губернаторы Рязанской, Брянской, Орловской областей. "Уверен, что совершившие это чудовищное деяние понесут заслуженное наказание", - подчеркнул глава Курской области Роман Старовойт. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Теракт в "Крокус Сити Холле"

Губернаторы ЦФО выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Стрельба в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Губернаторы Центрального федерального округа выражают в своих Telegram-каналах соболезнования в связи с трагедией в концертном зале "Крокус сити холл", отмечая, что готовы помочь пострадавшим жителям своих регионов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал произошедшее чудовищным преступлением.
«
"Боль и негодование. Только бесчеловечные твари на такое способны — открыть огонь по мирным жителям в культурном центре. Терроризм в самом жутком его проявлении. Дикость и неоправданная жестокость. Этому нет прощения и оправдания. Все виновные должны быть наказаны", - написал Артамонов.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Выясняем, есть ли среди пострадавших жители региона. Готовы оказать любую помощь", - подчеркнул губернатор.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и губернатор Тамбовской области Максим Егоров тоже сообщили, что власти выясняют наличие жителей региона среди пострадавших и готовы оказать им необходимую помощь.
"Не можем оставаться равнодушными к страшной трагедии в ТЦ "Крокус-Сити" в Подмосковье. То, что произошло, это чудовищное преступление против мирных граждан", - написал Михаил Евраев.
Соболезнования выразили губернаторы Рязанской, Брянской, Орловской областей.
«
"Уверен, что совершившие это чудовищное деяние понесут заслуженное наказание", - подчеркнул глава Курской области Роман Старовойт.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>

 
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
 
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