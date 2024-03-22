https://ria.ru/20240322/gubernatory-1935071534.html

Губернаторы ЦФО выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Губернаторы ЦФО выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Губернаторы ЦФО выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Губернаторы Центрального федерального округа выражают в своих Telegram-каналах соболезнования в связи с трагедией в концертном зале "Крокус сити холл", отмечая, РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:21

2024-03-22T22:21

2024-03-22T22:25

теракт в "крокус сити холле"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Губернаторы Центрального федерального округа выражают в своих Telegram-каналах соболезнования в связи с трагедией в концертном зале "Крокус сити холл", отмечая, что готовы помочь пострадавшим жителям своих регионов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал произошедшее чудовищным преступлением. "Боль и негодование. Только бесчеловечные твари на такое способны — открыть огонь по мирным жителям в культурном центре. Терроризм в самом жутком его проявлении. Дикость и неоправданная жестокость. Этому нет прощения и оправдания. Все виновные должны быть наказаны", - написал Артамонов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. "Выясняем, есть ли среди пострадавших жители региона. Готовы оказать любую помощь", - подчеркнул губернатор. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и губернатор Тамбовской области Максим Егоров тоже сообщили, что власти выясняют наличие жителей региона среди пострадавших и готовы оказать им необходимую помощь. "Не можем оставаться равнодушными к страшной трагедии в ТЦ "Крокус-Сити" в Подмосковье. То, что произошло, это чудовищное преступление против мирных граждан", - написал Михаил Евраев. Соболезнования выразили губернаторы Рязанской, Брянской, Орловской областей. "Уверен, что совершившие это чудовищное деяние понесут заслуженное наказание", - подчеркнул глава Курской области Роман Старовойт. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова