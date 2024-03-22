https://ria.ru/20240322/gosizmena-1934916102.html
Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене
Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 22.03.2024
Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене
Ленинский районный суд Пензы санкционировал арест до 19 мая жителя региона, которого задержали по делу о государственной измене после передачи украинской... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:35
2024-03-22T13:35
2024-03-22T13:38
происшествия
пензенская область
пенза
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы санкционировал арест до 19 мая жителя региона, которого задержали по делу о государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщил суд в соцсети "ВКонтакте". Накануне пресс-служба УФСБ по региону сообщила, что житель Пензенской области 1986 года рождения подозревается по статье 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа". По данным ведомства, мужчина со своего мобильного телефона установил контакт с представителями военной разведкой Украины и выразил готовность оказывать помощь Украине против безопасности РФ, а "для подтверждения своих намерений подозреваемый сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО". "Ленинским районным судом Пензы избрана мера пресечения жителю Пензенской области 1986 года рождения... Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 29 суток, до 19 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
пензенская область
пенза
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, пенза, россия
Происшествия, Пензенская область, Пенза, Россия
Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене
Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене до 19 мая
САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости.
Ленинский районный суд Пензы санкционировал арест до 19 мая жителя региона, которого задержали по делу о государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщил суд в соцсети "ВКонтакте
".
Накануне пресс-служба УФСБ по региону сообщила, что житель Пензенской области 1986 года рождения подозревается по статье 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа". По данным ведомства, мужчина со своего мобильного телефона установил контакт с представителями военной разведкой Украины и выразил готовность оказывать помощь Украине против безопасности РФ, а "для подтверждения своих намерений подозреваемый сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО".
"Ленинским районным судом Пензы избрана мера пресечения жителю Пензенской области 1986 года рождения... Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 29 суток, до 19 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Россия накажет предателей