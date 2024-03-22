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Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 22.03.2024
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13:35 22.03.2024 (обновлено: 13:38 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/gosizmena-1934916102.html
Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене
Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 22.03.2024
Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене
Ленинский районный суд Пензы санкционировал арест до 19 мая жителя региона, которого задержали по делу о государственной измене после передачи украинской... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:35
2024-03-22T13:38
происшествия
пензенская область
пенза
россия
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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы санкционировал арест до 19 мая жителя региона, которого задержали по делу о государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщил суд в соцсети "ВКонтакте". Накануне пресс-служба УФСБ по региону сообщила, что житель Пензенской области 1986 года рождения подозревается по статье 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа". По данным ведомства, мужчина со своего мобильного телефона установил контакт с представителями военной разведкой Украины и выразил готовность оказывать помощь Украине против безопасности РФ, а "для подтверждения своих намерений подозреваемый сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО". "Ленинским районным судом Пензы избрана мера пресечения жителю Пензенской области 1986 года рождения... Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 29 суток, до 19 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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происшествия, пензенская область, пенза, россия
Происшествия, Пензенская область, Пенза, Россия
Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене

Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене до 19 мая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы санкционировал арест до 19 мая жителя региона, которого задержали по делу о государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщил суд в соцсети "ВКонтакте".
Накануне пресс-служба УФСБ по региону сообщила, что житель Пензенской области 1986 года рождения подозревается по статье 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа". По данным ведомства, мужчина со своего мобильного телефона установил контакт с представителями военной разведкой Украины и выразил готовность оказывать помощь Украине против безопасности РФ, а "для подтверждения своих намерений подозреваемый сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО".
"Ленинским районным судом Пензы избрана мера пресечения жителю Пензенской области 1986 года рождения... Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 29 суток, до 19 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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