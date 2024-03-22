https://ria.ru/20240322/golosovanie-1935038947.html

Источник назвал дату голосования по резолюции в Совбезе ООН по сектору Газа

Источник назвал дату голосования по резолюции в Совбезе ООН по сектору Газа - РИА Новости, 22.03.2024

Источник назвал дату голосования по резолюции в Совбезе ООН по сектору Газа

Голосование по проекту резолюции непостоянных членов СБ ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, намечено на 10.00... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:40

2024-03-22T20:40

2024-03-22T20:40

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 22 мар - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции непостоянных членов СБ ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, намечено на 10.00 (17.00 мск) субботы, сообщили РИА Новости источники в Совбезе. В пятницу Россия и Китай заблокировали принятие американского проекта по Газе, так как в нем не содержалось требования к прекращению огня в анклаве. Алжир был также против документа. Одиннадцать стран голосовали за принятие резолюции. Гайана воздержалась. "Голосование намечено на 10:00 субботы", - сказал собеседник агентства. Еще двое эту информацию подтвердили. В отличие от американского проект резолюции Алжира, Гайаны, Мальты, Мозамбика, Сьерра-Леоне, Словении и Швейцарии "требует немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, которое бы привело к постоянному устойчивому прекращению огня". Текст непостоянных членов СБ также требует немедленного и без предусловий освобождения всех заложников. В проекте подчеркивает необходимость срочного увеличения потока гуманитарной помощи в сектор Газа. Ранее Россия и Китай высказались в поддержку данного проекта резолюции. Ранее США уже неоднократно блокировали действия Совбеза, которые бы помешали осуществлению военных планов Израиля в секторе Газа. В частности, с начала израильской операции в анклаве Вашингтон трижды накладывал вето на резолюции с призывом к прекращению огня. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240322/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

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израиль, в мире, россия, хамас, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году