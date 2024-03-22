https://ria.ru/20240322/golosovanie-1935005188.html

Небензя рассказал о голосовании за проект резолюции США по Газе в СБ ООН

Небензя рассказал о голосовании за проект резолюции США по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 22.03.2024

Небензя рассказал о голосовании за проект резолюции США по Газе в СБ ООН

Ряд членов СБ ООН были против проекта резолюции США по сектору Газа, но голосовали за нее под нажимом Вашингтона, они покрыли себя позором, заявил на заседании... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:52

2024-03-22T17:52

2024-03-22T17:57

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сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 22 мар – РИА Новости. Ряд членов СБ ООН были против проекта резолюции США по сектору Газа, но голосовали за нее под нажимом Вашингтона, они покрыли себя позором, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее Россия и Китай заблокировали принятие американского проекта, так как в нем не содержалось требования к прекращению огня в анклаве. Алжир был также против документа. Одиннадцать стран голосовали за, Гайана воздержалась. "Мы сейчас слушали лицемерные речи некоторых членов Совета, проливавших крокодильи слезы по поводу российского и китайского вето. Мы объяснили причины, почему мы не пропустили эту резолюцию. Это вовсе не потому, что ее выдвинула делегация Соединенных Штатов, как сегодня американский постпред нас пыталась заверить", - сказал Небензя. "Я вам сказал – тем, кто сегодня голосовал здесь, что вы покроете себя позором, проголосовав за американский текст, который был для вас, включая тех, кто его сейчас нахваливает, неприемлем", - подчеркнул он. Затем Небензя рассказал то, что было скрыто от глаз журналистов. "Хотите я вам скажу как было дело на самом деле? Об этом нетрудно догадаться. Ваши американские сюзерены, помимо того, что они выкручивали руки вашим руководителям в столицах, сказали вам: "вам не стоит волноваться, Россия все равно заветирует этот текст, зато вы не пойдете против американского текста. Вот и все. Вот и весь сценарий. Поэтому не надо нас сейчас лицемерно убеждать в том, как вы "расстроены" в том, как Россия и Китай заветировали эту резолюцию", - указал он. "Еще раз говорю: вы сегодня покрыли себя позором, проголосовав за текст, который вы сам не поддерживали и не поддерживаете на самом деле", - заключил российский постпред. В настоящее время в Совбезе находятся еще один проект резолюции - от непостоянных членов СБ. Он "требует немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, которое бы привело к постоянному прекращению огня". Россия и Китай уже дали понять, что поддержат его. Голосование по нему может пройти сегодня во второй половине дня.

https://ria.ru/20240322/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

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в мире, россия, китай, сша, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году