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Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером - РИА Новости, 22.03.2024
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15:24 22.03.2024
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Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером - РИА Новости, 22.03.2024
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером
После 21.00 по мск в пятницу в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:24
2024-03-22T15:24
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. После 21.00 по мск в пятницу в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telеgram-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Погода

Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГололедица в Москве
Гололедица в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Гололедица в Москве
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. После 21.00 по мск в пятницу в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telеgram-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы.
«
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Московские набережные начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Московские набережные начали готовить к открытию навигации
21 марта, 11:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыПогода
 
 
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