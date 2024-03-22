https://ria.ru/20240322/gololeditsa-1934954201.html

Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером

Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером - РИА Новости, 22.03.2024

Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером

После 21.00 по мск в пятницу в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:24

2024-03-22T15:24

2024-03-22T15:24

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москва

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. После 21.00 по мск в пятницу в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telеgram-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода