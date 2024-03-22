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Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером - РИА Новости, 22.03.2024
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в пятницу вечером
После 21.00 по мск в пятницу в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:24
2024-03-22T15:24
2024-03-22T15:24
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. После 21.00 по мск в пятницу в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telеgram-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Погода