https://ria.ru/20240322/germaniya-1934919769.html

В Германии признали участие более 20 немцев в конфликте на Украине

В Германии признали участие более 20 немцев в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.03.2024

В Германии признали участие более 20 немцев в конфликте на Украине

В зоне СВО на текущий момент находится 21 немецкий гражданин, которые напрямую или косвенно участвуют в боевых столкновениях с украинской или российской стороны РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:46

2024-03-22T13:46

2024-03-22T13:46

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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. В зоне СВО на текущий момент находится 21 немецкий гражданин, которые напрямую или косвенно участвуют в боевых столкновениях с украинской или российской стороны и ранее были замечены в экстремистской деятельности, сообщили в министерстве внутренних дел Германии на запрос Berliner Zeitung. Так, на Украине по данным ведомства сейчас находятся 21 гражданин Германии. МВД располагает данными о прямом участии 14 из них в боевых действиях – три из них воюют с украинской, и 11 с российской стороны. Министерству внутренних дел также известно о гибели в результате боевых действий проукраинских немецких наемников, количество которых оценивается ниже 10. При этом ведомство фиксирует нахождение на Украине лишь тех граждан Германии, что были ранее замечены в экстремистской деятельности правого или левого толка, поэтому количество немецких комбатантов вероятнее всего значительно выше, как отмечает издание. Ранее медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщила о гибели воевавшего на стороне ВСУ немецкого наемника в результате артиллерийского удара. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html

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