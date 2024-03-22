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В Германии признали участие более 20 немцев в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/germaniya-1934919769.html
В Германии признали участие более 20 немцев в конфликте на Украине
В Германии признали участие более 20 немцев в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.03.2024
В Германии признали участие более 20 немцев в конфликте на Украине
В зоне СВО на текущий момент находится 21 немецкий гражданин, которые напрямую или косвенно участвуют в боевых столкновениях с украинской или российской стороны РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:46
2024-03-22T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. В зоне СВО на текущий момент находится 21 немецкий гражданин, которые напрямую или косвенно участвуют в боевых столкновениях с украинской или российской стороны и ранее были замечены в экстремистской деятельности, сообщили в министерстве внутренних дел Германии на запрос Berliner Zeitung. Так, на Украине по данным ведомства сейчас находятся 21 гражданин Германии. МВД располагает данными о прямом участии 14 из них в боевых действиях – три из них воюют с украинской, и 11 с российской стороны. Министерству внутренних дел также известно о гибели в результате боевых действий проукраинских немецких наемников, количество которых оценивается ниже 10. При этом ведомство фиксирует нахождение на Украине лишь тех граждан Германии, что были ранее замечены в экстремистской деятельности правого или левого толка, поэтому количество немецких комбатантов вероятнее всего значительно выше, как отмечает издание. Ранее медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщила о гибели воевавшего на стороне ВСУ немецкого наемника в результате артиллерийского удара. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
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в мире, германия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия
В Германии признали участие более 20 немцев в конфликте на Украине

МВД Германии сообщило об участии 21 немца в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. В зоне СВО на текущий момент находится 21 немецкий гражданин, которые напрямую или косвенно участвуют в боевых столкновениях с украинской или российской стороны и ранее были замечены в экстремистской деятельности, сообщили в министерстве внутренних дел Германии на запрос Berliner Zeitung.
Так, на Украине по данным ведомства сейчас находятся 21 гражданин Германии. МВД располагает данными о прямом участии 14 из них в боевых действиях – три из них воюют с украинской, и 11 с российской стороны.
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Министерству внутренних дел также известно о гибели в результате боевых действий проукраинских немецких наемников, количество которых оценивается ниже 10.
При этом ведомство фиксирует нахождение на Украине лишь тех граждан Германии, что были ранее замечены в экстремистской деятельности правого или левого толка, поэтому количество немецких комбатантов вероятнее всего значительно выше, как отмечает издание.
Ранее медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщила о гибели воевавшего на стороне ВСУ немецкого наемника в результате артиллерийского удара.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссия
 
 
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