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Постпред в ООН объяснил, почему Китай был против резолюции США по Газе - РИА Новости, 22.03.2024
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17:43 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/gaza-1935001142.html
Постпред в ООН объяснил, почему Китай был против резолюции США по Газе
Постпред в ООН объяснил, почему Китай был против резолюции США по Газе - РИА Новости, 22.03.2024
Постпред в ООН объяснил, почему Китай был против резолюции США по Газе
Китай голосовал против проекта резолюции США по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нем устанавливалось предусловие для прекращения огня, заявил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:43
2024-03-22T17:43
в мире
китай
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
чжан цзюнь
оон
израиль
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Китай голосовал против проекта резолюции США по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нем устанавливалось предусловие для прекращения огня, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Ранее Россия и Китай заблокировали принятие американского проекта, так как в нем не содержалось требования к прекращению огня в анклаве. Алжир был также против документа. Одиннадцать стран голосовали за. Гайана воздержалась. "Немедленное прекращение огня — это фундаментальная предпосылка для спасения жизней, расширения гуманитарного доступа и недопущения более широкого конфликта. Американский проект, напротив, устанавливает предусловие для прекращения огня, которое является не чем иным, как "зеленым светом" для продолжения убийства, что неприемлемо", - сказал Чжан Цзюнь. "Проект очень несбалансированный во многих других аспектах. В частности, проект не содержит четкого возражения против планов Израиля провести операцию в Рафахе", - указал постпред Китая. В проекте резолюции США не содержалось прямого требования к прекращению огня в Газе. В нем говорилось, что Совбез "определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня... и однозначно поддерживает продолжающиеся международные дипломатические усилия для достижения такого прекращения огня в увязке с освобождением остающихся заложников". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее в марте заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени. ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
https://ria.ru/20240322/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240320/partner-1934309314.html
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
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в мире, китай, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, чжан цзюнь, оон, израиль
В мире, Китай, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Чжан Цзюнь, ООН, Израиль
Постпред в ООН объяснил, почему Китай был против резолюции США по Газе

Постпред КНР в ООН: резолюция США ставила предусловие прекращения огня в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Читать ria.ru в
ООН, 22 мар - РИА Новости. Китай голосовал против проекта резолюции США по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нем устанавливалось предусловие для прекращения огня, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Ранее Россия и Китай заблокировали принятие американского проекта, так как в нем не содержалось требования к прекращению огня в анклаве. Алжир был также против документа. Одиннадцать стран голосовали за. Гайана воздержалась.
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"Немедленное прекращение огня — это фундаментальная предпосылка для спасения жизней, расширения гуманитарного доступа и недопущения более широкого конфликта. Американский проект, напротив, устанавливает предусловие для прекращения огня, которое является не чем иным, как "зеленым светом" для продолжения убийства, что неприемлемо", - сказал Чжан Цзюнь.
"Проект очень несбалансированный во многих других аспектах. В частности, проект не содержит четкого возражения против планов Израиля провести операцию в Рафахе", - указал постпред Китая.
В проекте резолюции США не содержалось прямого требования к прекращению огня в Газе. В нем говорилось, что Совбез "определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня... и однозначно поддерживает продолжающиеся международные дипломатические усилия для достижения такого прекращения огня в увязке с освобождением остающихся заложников".
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ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
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