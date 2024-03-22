https://ria.ru/20240322/gaza-1935001142.html

Постпред в ООН объяснил, почему Китай был против резолюции США по Газе

Постпред в ООН объяснил, почему Китай был против резолюции США по Газе - РИА Новости, 22.03.2024

Постпред в ООН объяснил, почему Китай был против резолюции США по Газе

Китай голосовал против проекта резолюции США по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нем устанавливалось предусловие для прекращения огня, заявил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:43

2024-03-22T17:43

2024-03-22T17:43

в мире

китай

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

чжан цзюнь

оон

израиль

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ООН, 22 мар - РИА Новости. Китай голосовал против проекта резолюции США по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нем устанавливалось предусловие для прекращения огня, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Ранее Россия и Китай заблокировали принятие американского проекта, так как в нем не содержалось требования к прекращению огня в анклаве. Алжир был также против документа. Одиннадцать стран голосовали за. Гайана воздержалась. "Немедленное прекращение огня — это фундаментальная предпосылка для спасения жизней, расширения гуманитарного доступа и недопущения более широкого конфликта. Американский проект, напротив, устанавливает предусловие для прекращения огня, которое является не чем иным, как "зеленым светом" для продолжения убийства, что неприемлемо", - сказал Чжан Цзюнь. "Проект очень несбалансированный во многих других аспектах. В частности, проект не содержит четкого возражения против планов Израиля провести операцию в Рафахе", - указал постпред Китая. В проекте резолюции США не содержалось прямого требования к прекращению огня в Газе. В нем говорилось, что Совбез "определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня... и однозначно поддерживает продолжающиеся международные дипломатические усилия для достижения такого прекращения огня в увязке с освобождением остающихся заложников". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее в марте заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени. ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.

https://ria.ru/20240322/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240320/partner-1934309314.html

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, чжан цзюнь, оон, израиль