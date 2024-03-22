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Россия и Китай заблокировали в СБ ООН проект резолюции США по Газе - РИА Новости, 22.03.2024
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16:25 22.03.2024 (обновлено: 18:11 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/gaza-1934978963.html
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН проект резолюции США по Газе
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН проект резолюции США по Газе - РИА Новости, 22.03.2024
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН проект резолюции США по Газе
Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект американской резолюции по сектору Газа, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:25
2024-03-22T18:11
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 22 мар — РИА Новости. Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект американской резолюции по сектору Газа, сообщил корреспондент РИА Новости.Против документа проголосовали Россия, Китай и Алжир, 11 стран выступили за, Гайана воздержалась.Как дали понять в постпредстве России при ООН, одна из главных претензий к американскому документу — отсутствие прямого требования прекратить огонь в секторе Газа. Вместо этого в нем говорилось, что Совбез "определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня &lt;...&gt; и однозначно поддерживает продолжающиеся международные дипломатические усилия для достижения такого прекращения огня в увязке с освобождением всех остающихся заложников".Первый зампостпреда Дмитрий Полянский назвал американский проект "обыкновенным американским лукавством". По его словам, документ содержал прошлые "перекосы" и неприемлемые однобокие "осуждения", "давал фактически зеленый свет военной операции Израиля в Рафахе".Американский проект явным образом осуждал ХАМАС, но не указывал на вину Израиля в гибели мирных граждан в секторе Газа. Арабские страны в ООН неоднократно выражали очевидное несогласие с однобоким подходом.В частности, документ "осуждал все акты терроризма, включая нападение 7 октября 2023 года под руководством ХАМАС". Подчеркивалось, что "ХАМАС и другие террористические и вооруженные экстремистские группировки в Газе не выступают за достоинство или самоопределение палестинского народа".При этом формулировка, касающаяся действий Израиля, звучала гораздо мягче. В заблокированном проекте резолюции отмечалась "обеспокоенность" Совбеза по поводу "значительного ущерба гражданской инфраструктуре в секторе Газа в результате боевых действий, начавшихся 7 октября".Проект отвергал "любое насильственное перемещение мирного населения в Газе", требовал от ХАМАС и других вооруженных группировок немедленно предоставить гуманитарный доступ к заложникам. США неоднократно блокировали действия Совбеза, которые могли помешать военным планам Израиля в секторе Газа. В частности, с начала операции в анклаве Вашингтон трижды накладывал вето на резолюции с призывом к прекращению огня.
https://ria.ru/20240322/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, китай, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Китай, США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН проект резолюции США по Газе

РФ и КНР заблокировали в СБ ООН проект без требования прекратить огонь в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
Читать ria.ru в
ООН, 22 мар — РИА Новости. Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект американской резолюции по сектору Газа, сообщил корреспондент РИА Новости.
Против документа проголосовали Россия, Китай и Алжир, 11 стран выступили за, Гайана воздержалась.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Вчера, 19:55
Как дали понять в постпредстве России при ООН, одна из главных претензий к американскому документу — отсутствие прямого требования прекратить огонь в секторе Газа. Вместо этого в нем говорилось, что Совбез "определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня <...> и однозначно поддерживает продолжающиеся международные дипломатические усилия для достижения такого прекращения огня в увязке с освобождением всех остающихся заложников".
Первый зампостпреда Дмитрий Полянский назвал американский проект "обыкновенным американским лукавством". По его словам, документ содержал прошлые "перекосы" и неприемлемые однобокие "осуждения", "давал фактически зеленый свет военной операции Израиля в Рафахе".
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Отказались подчиняться. Вашингтон теряет ключевого партнера
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Американский проект явным образом осуждал ХАМАС, но не указывал на вину Израиля в гибели мирных граждан в секторе Газа. Арабские страны в ООН неоднократно выражали очевидное несогласие с однобоким подходом.
В частности, документ "осуждал все акты терроризма, включая нападение 7 октября 2023 года под руководством ХАМАС". Подчеркивалось, что "ХАМАС и другие террористические и вооруженные экстремистские группировки в Газе не выступают за достоинство или самоопределение палестинского народа".
При этом формулировка, касающаяся действий Израиля, звучала гораздо мягче. В заблокированном проекте резолюции отмечалась "обеспокоенность" Совбеза по поводу "значительного ущерба гражданской инфраструктуре в секторе Газа в результате боевых действий, начавшихся 7 октября".
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10 февраля, 08:00
Проект отвергал "любое насильственное перемещение мирного населения в Газе", требовал от ХАМАС и других вооруженных группировок немедленно предоставить гуманитарный доступ к заложникам.
США неоднократно блокировали действия Совбеза, которые могли помешать военным планам Израиля в секторе Газа. В частности, с начала операции в анклаве Вашингтон трижды накладывал вето на резолюции с призывом к прекращению огня.
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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