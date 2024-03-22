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Иордания осудила теракт в "Крокусе"

Иордания осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Иордания осудила теракт в "Крокусе"

Иордания осудила теракт, произошедший в "Крокус сити холле" в Подмосковье, заявило министерство иностранных дел королевства. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:56

2024-03-22T22:56

2024-03-22T23:06

теракт в "крокус сити холле"

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КАИР, 22 мар - РИА Новости. Иордания осудила теракт, произошедший в "Крокус сити холле" в Подмосковье, заявило министерство иностранных дел королевства."Министерство иностранных дел осудило вооруженное нападение на торговый центр... (в Подмосковье - ред.) приведшее к погибшим и раненым", - говорится в заявлении королевства.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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