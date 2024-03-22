https://ria.ru/20240322/frantsiya-1934986027.html

Французский политик раскритиковал идею Макрона об отправке войск на Украину

Французский политик раскритиковал идею Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 22.03.2024

Французский политик раскритиковал идею Макрона об отправке войск на Украину

Конкуренция с Россией в африканских странах не даёт права Франции отправлять войска на Украину для участия войне против РФ, считает лидер крайне правой партии... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:47

2024-03-22T16:47

2024-03-22T16:57

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Конкуренция с Россией в африканских странах не даёт права Франции отправлять войска на Украину для участия войне против РФ, считает лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделля в эфире радиостанции Franceinfo. Ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что считает, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле, российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент РФ. "То, что экономические, культурные или геополитические интересы Франции сталкиваются с конкуренцией в Африке, не является причиной для отправки войск и ведения войны с армией президента (Владимира - ред.) Путина. Необходимо быть осторожными с эскалацией", — сказал Барделля.. Он отметил, что французы будут резко против перспективы отправки войск на Украину, это беспокоит граждан и оппозицию. "Заявления президента Макрона крайне тревожны, они вызывают беспокойство французов и могут спровоцировать прямой конфликт с Россией, в чем у нас нет никакого интереса. Необходимо быть крайне бдительными на этот счет ", — добавил он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато, евросоюз