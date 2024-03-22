Рейтинг@Mail.ru
Французский политик раскритиковал идею Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 22.03.2024 (обновлено: 16:57 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/frantsiya-1934986027.html
Французский политик раскритиковал идею Макрона об отправке войск на Украину
Французский политик раскритиковал идею Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 22.03.2024
Французский политик раскритиковал идею Макрона об отправке войск на Украину
Конкуренция с Россией в африканских странах не даёт права Франции отправлять войска на Украину для участия войне против РФ, считает лидер крайне правой партии... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:47
2024-03-22T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934988640_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb2011ca1f26c8618295b27dce0041da.jpg
ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Конкуренция с Россией в африканских странах не даёт права Франции отправлять войска на Украину для участия войне против РФ, считает лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделля в эфире радиостанции Franceinfo. Ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что считает, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле, российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент РФ. "То, что экономические, культурные или геополитические интересы Франции сталкиваются с конкуренцией в Африке, не является причиной для отправки войск и ведения войны с армией президента (Владимира - ред.) Путина. Необходимо быть осторожными с эскалацией", — сказал Барделля.. Он отметил, что французы будут резко против перспективы отправки войск на Украину, это беспокоит граждан и оппозицию. "Заявления президента Макрона крайне тревожны, они вызывают беспокойство французов и могут спровоцировать прямой конфликт с Россией, в чем у нас нет никакого интереса. Необходимо быть крайне бдительными на этот счет ", — добавил он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934988640_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_453ed90ece3b1cd336f31bdf3f18b1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз
Французский политик раскритиковал идею Макрона об отправке войск на Украину

Барделля: конкуренция в Африке не оправдывает отправки Францией войск на Украину

© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMONПрезидент французской партии "Национальное объединение" и лидер избирательного списка Джордан Барделла
Президент французской партии Национальное объединение и лидер избирательного списка Джордан Барделла - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
Президент французской партии "Национальное объединение" и лидер избирательного списка Джордан Барделла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Конкуренция с Россией в африканских странах не даёт права Франции отправлять войска на Украину для участия войне против РФ, считает лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделля в эфире радиостанции Franceinfo.
Ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что считает, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле, российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
20 марта, 08:00
"То, что экономические, культурные или геополитические интересы Франции сталкиваются с конкуренцией в Африке, не является причиной для отправки войск и ведения войны с армией президента (Владимира - ред.) Путина. Необходимо быть осторожными с эскалацией", — сказал Барделля..
Он отметил, что французы будут резко против перспективы отправки войск на Украину, это беспокоит граждан и оппозицию.
"Заявления президента Макрона крайне тревожны, они вызывают беспокойство французов и могут спровоцировать прямой конфликт с Россией, в чем у нас нет никакого интереса. Необходимо быть крайне бдительными на этот счет ", — добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала