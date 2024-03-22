https://ria.ru/20240322/frantsiya-1934938345.html

Любой ценой. Во Франции забили тревогу после угрозы России

Любой ценой. Во Франции забили тревогу после угрозы России - РИА Новости, 22.03.2024

Любой ценой. Во Франции забили тревогу после угрозы России

Читатели Le Figaro призвали президента Франции Эммануэля Макрона одуматься после заявления вице-спикера Госдумы Петра Толстого. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:37

2024-03-22T14:37

2024-03-22T14:37

в мире

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эммануэль макрон

петр толстой

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro призвали президента Франции Эммануэля Макрона одуматься после заявления вице-спикера Госдумы Петра Толстого.Накануне парламентарий предупредил, что российская армия будет ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину."Чего же там надо французским войскам?" — задался вопросом читатель."Да, Макрон, это вам не боксера изображать для фото!" — съязвил другой."Любой ценой необходимо помешать Макрону развязать войну! Он потерял рассудок!" —призвал третий."Непонятно, зачем нам туда идти?" — спросил пользователь."Спасибо Толстому за то, что рассказал французам о последствиях решений Макрона, который, кажется, твердо намерен втянуть Францию в конфликт, который ее никаким боком не касается", — заключили читатели.В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240322/es-1934916647.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934852533.html

https://ria.ru/20240321/frantsiya-1934731808.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, петр толстой, владимир путин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)