https://ria.ru/20240322/finansy-1935027693.html

Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России

Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России - РИА Новости, 22.03.2024

Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России

Планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим, РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:29

2024-03-22T19:29

2024-03-22T19:42

россия

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специальная военная операция на украине

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мария захарова

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита ЕС, который состоялся 21-22 марта."Что касается Украины, то нет никаких сомнений, что ни выделенные Евросоюзом 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки на ближайшие четыре года, ни 5 миллиардов евро военной помощи на этот год не спасут коррумпированный киевский неонацистский режим", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

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россия, украина, евросоюз, в мире, мария захарова