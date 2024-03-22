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Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России
Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России - РИА Новости, 22.03.2024
Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России
Планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим, РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:29
2024-03-22T19:29
2024-03-22T19:42
россия
украина
евросоюз
специальная военная операция на украине
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мария захарова
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита ЕС, который состоялся 21-22 марта."Что касается Украины, то нет никаких сомнений, что ни выделенные Евросоюзом 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки на ближайшие четыре года, ни 5 миллиардов евро военной помощи на этот год не спасут коррумпированный киевский неонацистский режим", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
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россия, украина, евросоюз, в мире, мария захарова
Россия, Украина, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова
Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России
Захарова: выделение финансовой помощи ЕС не спасет Украину