https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934827887.html

На саммите ЕС одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ

На саммите ЕС одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ - РИА Новости, 22.03.2024

На саммите ЕС одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ

Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, рекомендованных ранее этим странам для начала РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:53

2024-03-22T01:53

2024-03-22T01:53

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молдавия

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, рекомендованных ранее этим странам для начала переговоров о членстве в Евросоюзе, а также поручили Совету ЕС как можно скорее утвердить так называемые "переговорные рамки" и начать их реализацию. "Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ на их пути в ЕС. В развитие разработки проекта переговорных рамок для Украины и Молдавии Евросовет предлагает Совету ЕС в кратчайшие сроки утвердить проект и без промедления начать по нему работать", - указывается в документе. Лидеры ЕС в четверг также согласовали начало переговоров по членству в Евросоюзе с Боснией и Герцеговиной. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, молдавия, брюссель, евросоюз, евросовет