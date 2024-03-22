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На саммите ЕС одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ - РИА Новости, 22.03.2024
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01:53 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934827887.html
На саммите ЕС одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ
На саммите ЕС одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ - РИА Новости, 22.03.2024
На саммите ЕС одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ
Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, рекомендованных ранее этим странам для начала РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:53
2024-03-22T01:53
в мире
украина
молдавия
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, рекомендованных ранее этим странам для начала переговоров о членстве в Евросоюзе, а также поручили Совету ЕС как можно скорее утвердить так называемые "переговорные рамки" и начать их реализацию. "Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ на их пути в ЕС. В развитие разработки проекта переговорных рамок для Украины и Молдавии Евросовет предлагает Совету ЕС в кратчайшие сроки утвердить проект и без промедления начать по нему работать", - указывается в документе. Лидеры ЕС в четверг также согласовали начало переговоров по членству в Евросоюзе с Боснией и Герцеговиной. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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в мире, украина, молдавия, брюссель, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Молдавия, Брюссель, Евросоюз, Евросовет
На саммите ЕС одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ

Лидеры ЕС поручили утвердить переговорные рамки о членстве Украины и Молдавии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, рекомендованных ранее этим странам для начала переговоров о членстве в Евросоюзе, а также поручили Совету ЕС как можно скорее утвердить так называемые "переговорные рамки" и начать их реализацию.
"Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ на их пути в ЕС. В развитие разработки проекта переговорных рамок для Украины и Молдавии Евросовет предлагает Совету ЕС в кратчайшие сроки утвердить проект и без промедления начать по нему работать", - указывается в документе.
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Лидеры ЕС в четверг также согласовали начало переговоров по членству в Евросоюзе с Боснией и Герцеговиной.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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