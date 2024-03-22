https://ria.ru/20240322/estoniya-1934886788.html

Эстония не рассматривает отправку контингента на Украину, заявил МИД страны

Эстония не рассматривает отправку контингента на Украину, заявил МИД страны - РИА Новости, 22.03.2024

Эстония не рассматривает отправку контингента на Украину, заявил МИД страны

Эстония не рассматривает на данный момент отправку своих войск на Украину, таких переговоров не ведется и соответствующей просьбы от властей в Киеве не... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:06

2024-03-22T12:06

2024-03-22T12:06

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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Эстония не рассматривает на данный момент отправку своих войск на Украину, таких переговоров не ведется и соответствующей просьбы от властей в Киеве не поступало, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Я надеюсь, что придет осознание того, что гораздо дешевле и безопаснее снабжать украинцев боеприпасами и оружием, чтобы они могли воевать, а не думать о том, стоит ли нам вторгаться или нет. Вмешательство наших войск не планируется", - заявил он. По словам министра, ему интересно наблюдать, как президент Франции Эммануэль Макрон произносит всего одну фразу, и "вдруг все в Европе просыпаются". Цахкна поддерживает данную дискуссию, которая выводит Запад "на совершенно новый уровень". "Мне нравятся необычные меры, но сейчас нам необходимо лучше сосредоточиться на том, что мы можем сделать немедленно. Переговоров о размещении наземных войск не ведётся, и украинцы не просят нас размещать своих солдат на месте", - добавил он. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину и назвала Россию "прямой угрозой" для Эстонии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, эстония, нато