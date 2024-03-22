https://ria.ru/20240322/es-1934916647.html

ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ

ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024

ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ

Некоторые государства стран Евросоюза предложили пенсионным фондам своих стран начать инвестировать в оборонный сектор, чтобы ЕС смог обеспечить Украину военной РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:36

2024-03-22T13:36

2024-03-22T13:36

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Некоторые государства стран Евросоюза предложили пенсионным фондам своих стран начать инвестировать в оборонный сектор, чтобы ЕС смог обеспечить Украину военной помощью, пишет EUobserver."Такие страны, как Германия и Нидерланды, предлагают, чтобы пенсионные фонды взяли на себя часть расходов, увеличив инвестиции в оборонный сектор", — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.Цель такого шага — снижение финансового бремени правительства, оплачивающего оборонные расходы, говорится в статье.Однако представители некоторых пенсионных фондов заявили EUObserver, что им неясно, во что именно им надо инвестировать."Мы не покупаем оружие и боеприпасы и не заказываем танки", - заявил один из них.Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, говорится в документе по итогам встречи в верхах. Там подчеркивается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности, отметили лидеры по итогам встречи в верхах.

https://ria.ru/20240321/aktivy-1934820490.html

https://ria.ru/20240320/aktivy-1934505703.html

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