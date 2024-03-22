Рейтинг@Mail.ru
ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/es-1934916647.html
ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ
ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ
Некоторые государства стран Евросоюза предложили пенсионным фондам своих стран начать инвестировать в оборонный сектор, чтобы ЕС смог обеспечить Украину военной РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:36
2024-03-22T13:36
в мире
украина
германия
нидерланды
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_f631b77f3f8dff5fe484dd372bf9e959.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Некоторые государства стран Евросоюза предложили пенсионным фондам своих стран начать инвестировать в оборонный сектор, чтобы ЕС смог обеспечить Украину военной помощью, пишет EUobserver."Такие страны, как Германия и Нидерланды, предлагают, чтобы пенсионные фонды взяли на себя часть расходов, увеличив инвестиции в оборонный сектор", — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.Цель такого шага — снижение финансового бремени правительства, оплачивающего оборонные расходы, говорится в статье.Однако представители некоторых пенсионных фондов заявили EUObserver, что им неясно, во что именно им надо инвестировать."Мы не покупаем оружие и боеприпасы и не заказываем танки", - заявил один из них.Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, говорится в документе по итогам встречи в верхах. Там подчеркивается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности, отметили лидеры по итогам встречи в верхах.
https://ria.ru/20240321/aktivy-1934820490.html
https://ria.ru/20240320/aktivy-1934505703.html
украина
германия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_a73dc865f642fb37ced0c5c8f9352195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, нидерланды, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Германия, Нидерланды, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ

EUObserver: ЕС предложил пенсионным фондам инвестировать в оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Некоторые государства стран Евросоюза предложили пенсионным фондам своих стран начать инвестировать в оборонный сектор, чтобы ЕС смог обеспечить Украину военной помощью, пишет EUobserver.
"Такие страны, как Германия и Нидерланды, предлагают, чтобы пенсионные фонды взяли на себя часть расходов, увеличив инвестиции в оборонный сектор", — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На саммите ЕС не смогли утвердить решение по замороженным активам России
Вчера, 23:47
Цель такого шага — снижение финансового бремени правительства, оплачивающего оборонные расходы, говорится в статье.
Однако представители некоторых пенсионных фондов заявили EUObserver, что им неясно, во что именно им надо инвестировать.
"Мы не покупаем оружие и боеприпасы и не заказываем танки", - заявил один из них.
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, говорится в документе по итогам встречи в верхах. Там подчеркивается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности, отметили лидеры по итогам встречи в верхах.
Флаги Германии, Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Источник: ЕК предложила начать выплаты Украине из российских активов в июле
20 марта, 16:17
 
В миреУкраинаГерманияНидерландыЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала