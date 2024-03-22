https://ria.ru/20240322/es-1934916647.html
ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ
ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ
Некоторые государства стран Евросоюза предложили пенсионным фондам своих стран начать инвестировать в оборонный сектор, чтобы ЕС смог обеспечить Украину военной РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:36
2024-03-22T13:36
2024-03-22T13:36
в мире
украина
германия
нидерланды
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_f631b77f3f8dff5fe484dd372bf9e959.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Некоторые государства стран Евросоюза предложили пенсионным фондам своих стран начать инвестировать в оборонный сектор, чтобы ЕС смог обеспечить Украину военной помощью, пишет EUobserver."Такие страны, как Германия и Нидерланды, предлагают, чтобы пенсионные фонды взяли на себя часть расходов, увеличив инвестиции в оборонный сектор", — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.Цель такого шага — снижение финансового бремени правительства, оплачивающего оборонные расходы, говорится в статье.Однако представители некоторых пенсионных фондов заявили EUObserver, что им неясно, во что именно им надо инвестировать."Мы не покупаем оружие и боеприпасы и не заказываем танки", - заявил один из них.Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, говорится в документе по итогам встречи в верхах. Там подчеркивается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности, отметили лидеры по итогам встречи в верхах.
https://ria.ru/20240321/aktivy-1934820490.html
https://ria.ru/20240320/aktivy-1934505703.html
украина
германия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_a73dc865f642fb37ced0c5c8f9352195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, нидерланды, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Германия, Нидерланды, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
ЕС решил неожиданным образом помочь Украине, пишут СМИ
EUObserver: ЕС предложил пенсионным фондам инвестировать в оборону
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Некоторые государства стран Евросоюза предложили пенсионным фондам своих стран начать инвестировать в оборонный сектор, чтобы ЕС смог обеспечить Украину военной помощью, пишет EUobserver
.
"Такие страны, как Германия и Нидерланды, предлагают, чтобы пенсионные фонды взяли на себя часть расходов, увеличив инвестиции в оборонный сектор", — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.
На саммите ЕС не смогли утвердить решение по замороженным активам России
Цель такого шага — снижение финансового бремени правительства, оплачивающего оборонные расходы, говорится в статье.
Однако представители некоторых пенсионных фондов заявили EUObserver, что им неясно, во что именно им надо инвестировать.
"Мы не покупаем оружие и боеприпасы и не заказываем танки", - заявил один из них.
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, говорится в документе по итогам встречи в верхах. Там подчеркивается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности, отметили лидеры по итогам встречи в верхах.
Источник: ЕК предложила начать выплаты Украине из российских активов в июле