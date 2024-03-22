https://ria.ru/20240322/energopotreblenie-1934763155.html

Ефимов: бизнес в январе нарастил энергопотребление почти на 6 процентов

Ефимов: бизнес в январе нарастил энергопотребление почти на 6 процентов - РИА Новости, 22.03.2024

Ефимов: бизнес в январе нарастил энергопотребление почти на 6 процентов

В первом месяце текущего года бизнес, ведущий свою деятельность на территории Москвы, израсходовал около 3,2 млрд киловатт-часов электроэнергии,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:05

2024-03-22T14:05

2024-03-22T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В первом месяце текущего года бизнес, ведущий свою деятельность на территории Москвы, израсходовал около 3,2 млрд киловатт-часов электроэнергии, энергопотребление выросло на 5,8%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В январе текущего года наблюдается увеличение энергопотребления в большинстве сфер экономики города. Лидером стал промышленный сектор, энергопотребление в котором возросло на 11,7 процента – до 504 миллионов киловатт-часов. Это результат наращивания производственных мощностей и реализации программы по импортозамещению в промышленности", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Далее идет городской транспорт. Потребление этого вида транспорта в первом месяце 2024 года увеличилось на 9,6% и достигло 250 млн киловатт-часов. Эта тенденция связана с интенсивным развитием транспортной инфраструктуры в прошлом году. Также рост произошел из-за открытия оставшихся станций Большого кольца Московского метрополитена, а еще с запуском двух столичных центральных диаметров и речных электросудов.По информации столичного департамента экономической политики и развития города, в целом энергопотребление на территории мегаполиса выросло на 7,4%, если сравнивать с январем 2023 года, до 4,4 млрд киловатт-часов.Отмечается, что энергопотребление – это один из важных косвенных индикаторов активности бизнеса. Чем компании больше производят товаров, тем больше организации потребляют энергии. Рост показателя подтверждает эффективность принятых для московского бизнеса мер поддержки. Сфера предпринимательства в Москве интенсивно развивается, растут производство и продажи.Ранее Ефимов сообщал, что успешная адаптация московского общепита к новым условиям, связанным с переходом сетей от иностранных к российским владельцам, позволила в 2023 году нарастить доходы операторов в этой сфере на 16% в сравнении с предыдущим годом - до 550 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240311/kontrakty-1931829593.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)