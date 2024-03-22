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Ефимов: бизнес в январе нарастил энергопотребление почти на 6 процентов - РИА Новости, 22.03.2024
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14:05 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/energopotreblenie-1934763155.html
Ефимов: бизнес в январе нарастил энергопотребление почти на 6 процентов
Ефимов: бизнес в январе нарастил энергопотребление почти на 6 процентов - РИА Новости, 22.03.2024
Ефимов: бизнес в январе нарастил энергопотребление почти на 6 процентов
В первом месяце текущего года бизнес, ведущий свою деятельность на территории Москвы, израсходовал около 3,2 млрд киловатт-часов электроэнергии,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:05
2024-03-22T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В первом месяце текущего года бизнес, ведущий свою деятельность на территории Москвы, израсходовал около 3,2 млрд киловатт-часов электроэнергии, энергопотребление выросло на 5,8%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В январе текущего года наблюдается увеличение энергопотребления в большинстве сфер экономики города. Лидером стал промышленный сектор, энергопотребление в котором возросло на 11,7 процента – до 504 миллионов киловатт-часов. Это результат наращивания производственных мощностей и реализации программы по импортозамещению в промышленности", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Далее идет городской транспорт. Потребление этого вида транспорта в первом месяце 2024 года увеличилось на 9,6% и достигло 250 млн киловатт-часов. Эта тенденция связана с интенсивным развитием транспортной инфраструктуры в прошлом году. Также рост произошел из-за открытия оставшихся станций Большого кольца Московского метрополитена, а еще с запуском двух столичных центральных диаметров и речных электросудов.По информации столичного департамента экономической политики и развития города, в целом энергопотребление на территории мегаполиса выросло на 7,4%, если сравнивать с январем 2023 года, до 4,4 млрд киловатт-часов.Отмечается, что энергопотребление – это один из важных косвенных индикаторов активности бизнеса. Чем компании больше производят товаров, тем больше организации потребляют энергии. Рост показателя подтверждает эффективность принятых для московского бизнеса мер поддержки. Сфера предпринимательства в Москве интенсивно развивается, растут производство и продажи.Ранее Ефимов сообщал, что успешная адаптация московского общепита к новым условиям, связанным с переходом сетей от иностранных к российским владельцам, позволила в 2023 году нарастить доходы операторов в этой сфере на 16% в сравнении с предыдущим годом - до 550 миллиардов рублей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: бизнес в январе нарастил энергопотребление почти на 6 процентов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В первом месяце текущего года бизнес, ведущий свою деятельность на территории Москвы, израсходовал около 3,2 млрд киловатт-часов электроэнергии, энергопотребление выросло на 5,8%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В январе текущего года наблюдается увеличение энергопотребления в большинстве сфер экономики города. Лидером стал промышленный сектор, энергопотребление в котором возросло на 11,7 процента – до 504 миллионов киловатт-часов. Это результат наращивания производственных мощностей и реализации программы по импортозамещению в промышленности", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Далее идет городской транспорт. Потребление этого вида транспорта в первом месяце 2024 года увеличилось на 9,6% и достигло 250 млн киловатт-часов. Эта тенденция связана с интенсивным развитием транспортной инфраструктуры в прошлом году. Также рост произошел из-за открытия оставшихся станций Большого кольца Московского метрополитена, а еще с запуском двух столичных центральных диаметров и речных электросудов.
По информации столичного департамента экономической политики и развития города, в целом энергопотребление на территории мегаполиса выросло на 7,4%, если сравнивать с январем 2023 года, до 4,4 млрд киловатт-часов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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11 марта, 14:05
Отмечается, что энергопотребление – это один из важных косвенных индикаторов активности бизнеса. Чем компании больше производят товаров, тем больше организации потребляют энергии. Рост показателя подтверждает эффективность принятых для московского бизнеса мер поддержки. Сфера предпринимательства в Москве интенсивно развивается, растут производство и продажи.
Ранее Ефимов сообщал, что успешная адаптация московского общепита к новым условиям, связанным с переходом сетей от иностранных к российским владельцам, позволила в 2023 году нарастить доходы операторов в этой сфере на 16% в сравнении с предыдущим годом - до 550 миллиардов рублей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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