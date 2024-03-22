https://ria.ru/20240322/elektroenergiya-1934902312.html
В нескольких областях Украины ограничили потребление электроэнергии
В нескольких областях Украины ограничили потребление электроэнергии - РИА Новости, 22.03.2024
В нескольких областях Украины ограничили потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии ограничено в пятницу в семи областях Украины и на подконтрольной ВСУ части территории ДНР, электроэнергия импортируется из трех... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:46
2024-03-22T12:46
2024-03-22T13:12
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Потребление электроэнергии ограничено в пятницу в семи областях Украины и на подконтрольной ВСУ части территории ДНР, электроэнергия импортируется из трех соседних стран, сообщила национальная энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале. Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. "Аварийные отключения. Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская", - говорится в сообщении. Заявляется, что для устранения дефицита мощности в энергосистеме Украины используются энергосистемы Румынии, Словакии и Польши. Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В нескольких областях Украины ограничили потребление электроэнергии
"Укрэнерго": в семи областях ввели ограничения потребления электроэнергии
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Потребление электроэнергии ограничено в пятницу в семи областях Украины и на подконтрольной ВСУ части территории ДНР, электроэнергия импортируется из трех соседних стран, сообщила национальная энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале
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Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время.
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"Аварийные отключения. Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская", - говорится в сообщении.
Заявляется, что для устранения дефицита мощности в энергосистеме Украины используются энергосистемы Румынии, Словакии и Польши.
Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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