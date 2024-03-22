https://ria.ru/20240322/elektrichestvo-1935016339.html
Западные страны начали переток электроэнергии на Украину, заявил Рогов
Западные страны начали переток электроэнергии на Украину, заявил Рогов - РИА Новости, 22.03.2024
Западные страны начали переток электроэнергии на Украину, заявил Рогов
Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:34
2024-03-22T18:34
2024-03-22T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. В свою очередь, директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные. "На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала", - сказал Рогов со ссылкой на данные источника из минэнерго Украины. По его словам, решение об обратном перетоке было принято, чтобы не дать рухнуть украинской энергосистеме.
https://ria.ru/20240322/udar-1934870822.html
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в мире, украина, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Рогов
Западные страны начали переток электроэнергии на Украину, заявил Рогов
Рогов: три западные страны начали переток электроэнергии на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Вооруженные силы РФ
в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. В свою очередь, директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные.
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"На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала", - сказал Рогов со ссылкой на данные источника из минэнерго Украины.
По его словам, решение об обратном перетоке было принято, чтобы не дать рухнуть украинской энергосистеме.
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