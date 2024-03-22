https://ria.ru/20240322/dvorets-1934971185.html

Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области

Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области - РИА Новости, 22.03.2024

Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в городе Калачинске, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:12

2024-03-22T16:12

2024-03-22T16:38

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в городе Калачинске, рассказали в пресс-службе областного правительства. Калачинск пока единственный малый город региона, где еще нет ледового дворца. 22 марта была забита первая свая в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. "Сегодня в Калачинске забили первую сваю ледового дворца, который строим по проекту комплексного развития Калачинской сельской агломерации. Общая площадь нового спортивного комплекса составит более 3 тысяч квадратных метров", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства. Для строительства правительством области и Калачинским муниципальным районом была привлечена федеральная субсидия. Строительство должны завершить к концу 2025 года.

https://ria.ru/20240314/finansirovanie-1932875066.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, виталий хоценко