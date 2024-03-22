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Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области - РИА Новости, 22.03.2024
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Омская область
 
16:12 22.03.2024 (обновлено: 16:38 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/dvorets-1934971185.html
Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области
Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области - РИА Новости, 22.03.2024
Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в городе Калачинске, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:12
2024-03-22T16:38
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в городе Калачинске, рассказали в пресс-службе областного правительства. Калачинск пока единственный малый город региона, где еще нет ледового дворца. 22 марта была забита первая свая в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. "Сегодня в Калачинске забили первую сваю ледового дворца, который строим по проекту комплексного развития Калачинской сельской агломерации. Общая площадь нового спортивного комплекса составит более 3 тысяч квадратных метров", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства. Для строительства правительством области и Калачинским муниципальным районом была привлечена федеральная субсидия. Строительство должны завершить к концу 2025 года.
https://ria.ru/20240314/finansirovanie-1932875066.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко

Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области

© Хоценко о важном/TelegramНачало строительства ледового дворца в городе Калачинске Омской области
Начало строительства ледового дворца в городе Калачинске Омской области
© Хоценко о важном/Telegram
Начало строительства ледового дворца в городе Калачинске Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в городе Калачинске, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Калачинск пока единственный малый город региона, где еще нет ледового дворца. 22 марта была забита первая свая в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.
"Сегодня в Калачинске забили первую сваю ледового дворца, который строим по проекту комплексного развития Калачинской сельской агломерации. Общая площадь нового спортивного комплекса составит более 3 тысяч квадратных метров", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства.
Для строительства правительством области и Калачинским муниципальным районом была привлечена федеральная субсидия. Строительство должны завершить к концу 2025 года.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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