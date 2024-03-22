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Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области
Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области - РИА Новости, 22.03.2024
Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в городе Калачинске, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:12
2024-03-22T16:12
2024-03-22T16:38
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в городе Калачинске, рассказали в пресс-службе областного правительства. Калачинск пока единственный малый город региона, где еще нет ледового дворца. 22 марта была забита первая свая в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. "Сегодня в Калачинске забили первую сваю ледового дворца, который строим по проекту комплексного развития Калачинской сельской агломерации. Общая площадь нового спортивного комплекса составит более 3 тысяч квадратных метров", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства. Для строительства правительством области и Калачинским муниципальным районом была привлечена федеральная субсидия. Строительство должны завершить к концу 2025 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале строительства ледового дворца в городе Калачинске, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Калачинск пока единственный малый город региона, где еще нет ледового дворца. 22 марта была забита первая свая в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.
"Сегодня в Калачинске забили первую сваю ледового дворца, который строим по проекту комплексного развития Калачинской сельской агломерации. Общая площадь нового спортивного комплекса составит более 3 тысяч квадратных метров", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства.
Для строительства правительством области
и Калачинским муниципальным районом была привлечена федеральная субсидия. Строительство должны завершить к концу 2025 года.
Хоценко поручил профинансировать 14 инициатив жителей области в сфере ЖКХ