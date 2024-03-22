https://ria.ru/20240322/dtp-1934998110.html
В Калужской области в массовом ДТП погибли два человека
В Калужской области в массовом ДТП погибли два человека - РИА Новости, 22.03.2024
В Калужской области в массовом ДТП погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с участием трех грузовиков и четырех легковых автомобилей в Калужской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:34
2024-03-22T17:34
2024-03-22T17:38
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием трех грузовиков и четырех легковых автомобилей в Калужской области, сообщает прокуратура региона. По данным прокуратуры, ДТП произошло около 15.20 мск на 387-м километре автодороги А-108 "Московское большое кольцо". "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей: трех грузовых и четырех легковых. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении. По данным УМВД по Калужской области, водитель "Камаза" столкнулся с попутным легковым автомобилем Mercedes-Benz, который стоял на красный свет. От удара легковой Mercedes-Benz столкнулся с впереди стоящим грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом. Судя по опубликованным прокуратурой и полицией фотографиям, легковушка оказалась практически подмята под грузовик. В настоящее время на данном участке дороги организовано реверсивное движение, информирует УМВД.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
В Калужской области в массовом ДТП погибли два человека
Прокуратура: в Калужской области в массовом ДТП погибли два человека
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости.
Два человека погибли в ДТП с участием трех грузовиков и четырех легковых автомобилей в Калужской области, сообщает прокуратура
региона.
По данным прокуратуры, ДТП произошло около 15.20 мск на 387-м километре автодороги А-108 "Московское большое кольцо".
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей: трех грузовых и четырех легковых. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.
По данным УМВД по Калужской области, водитель "Камаза" столкнулся с попутным легковым автомобилем Mercedes-Benz, который стоял на красный свет. От удара легковой Mercedes-Benz столкнулся с впереди стоящим грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом. Судя по опубликованным прокуратурой и полицией фотографиям, легковушка оказалась практически подмята под грузовик.
В настоящее время на данном участке дороги организовано реверсивное движение, информирует УМВД.
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