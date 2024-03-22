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В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.03.2024
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11:35 22.03.2024
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В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.03.2024
В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
Три человека пострадали при падении остановочного павильона в Подмосковье, который рухнул из-за врезавшегося в него автомобиля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:35
2024-03-22T11:35
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при падении остановочного павильона в Подмосковье, который рухнул из-за врезавшегося в него автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня утром на 67 км автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Большое Буньково водитель автомобиля марки "Газель" допустил столкновение с легковым автомобилем, который от удара, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате падения остановочного павильона пострадали три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту.
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происшествия, московская область (подмосковье), ногинский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ногинский район
В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

В Подмосковье 3 человека пострадали после того, как машина врезалась в остановку

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто происшествия, где три человека пострадали из-за рухнувшего после ДТП остановочного павильона в Подмосковье
Место происшествия, где три человека пострадали из-за рухнувшего после ДТП остановочного павильона в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при падении остановочного павильона в Подмосковье, который рухнул из-за врезавшегося в него автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.
"По предварительным данным, сегодня утром на 67 км автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Большое Буньково водитель автомобиля марки "Газель" допустил столкновение с легковым автомобилем, который от удара, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате падения остановочного павильона пострадали три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту.
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто происшествия, где три человека пострадали из-за рухнувшего после ДТП остановочного павильона в Подмосковье
Место происшествия, где три человека пострадали из-за рухнувшего после ДТП остановочного павильона в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место происшествия, где три человека пострадали из-за рухнувшего после ДТП остановочного павильона в Подмосковье
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ногинский район
 
 
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