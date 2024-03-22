https://ria.ru/20240322/dtp-1934880014.html

В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.03.2024

В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

Три человека пострадали при падении остановочного павильона в Подмосковье, который рухнул из-за врезавшегося в него автомобиля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:35

2024-03-22T11:35

2024-03-22T11:35

происшествия

московская область (подмосковье)

ногинский район

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при падении остановочного павильона в Подмосковье, который рухнул из-за врезавшегося в него автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня утром на 67 км автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Большое Буньково водитель автомобиля марки "Газель" допустил столкновение с легковым автомобилем, который от удара, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате падения остановочного павильона пострадали три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту.

московская область (подмосковье)

ногинский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), ногинский район