В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
В Подмосковье 3 человека пострадали после того, как машина врезалась в остановку
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто происшествия, где три человека пострадали из-за рухнувшего после ДТП остановочного павильона в Подмосковье
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при падении остановочного павильона в Подмосковье, который рухнул из-за врезавшегося в него автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.
"По предварительным данным, сегодня утром на 67 км автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Большое Буньково водитель автомобиля марки "Газель" допустил столкновение с легковым автомобилем, который от удара, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате падения остановочного павильона пострадали три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту.
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто происшествия, где три человека пострадали из-за рухнувшего после ДТП остановочного павильона в Подмосковье
Место происшествия, где три человека пострадали из-за рухнувшего после ДТП остановочного павильона в Подмосковье