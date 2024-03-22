https://ria.ru/20240322/drg-1934910652.html
Появилось видео уничтожения расчета ДРГ на границе с Белгородской областью
Появилось видео уничтожения расчета ДРГ на границе с Белгородской областью - РИА Новости, 22.03.2024
Появилось видео уничтожения расчета ДРГ на границе с Белгородской областью
Минобороны РФ показало уничтожение гаубицы M777 в приграничном районе Украины с Белгородской областью. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:14
2024-03-22T13:14
2024-03-22T13:19
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение гаубицы M777 в приграничном районе Украины с Белгородской областью."Кадры объективного контроля уничтожения гаубицы М777 американского производства и артиллерийского расчета ДРГ украинских формирований в приграничном районе Украины с Белгородской областью", — говорится в описании к видео.На кадрах показано точное поражение гаубицы М777 и украинского артиллерийского расчета в лесном массиве.В министерстве уточнили, что позиция гаубицы противника была выявлена в ходе контрбатарейной борьбы и уничтожена огнем артиллерии "Западной" группировки войск.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение гаубицы украинских диверсантов
Уничтожение гаубицы украинских диверсантов
2024-03-22T13:14
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Появилось видео уничтожения расчета ДРГ на границе с Белгородской областью
МО опубликовало кадры уничтожения гаубицы США на границе с Белгородской областью