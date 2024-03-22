https://ria.ru/20240322/drg-1934910652.html

Появилось видео уничтожения расчета ДРГ на границе с Белгородской областью

Появилось видео уничтожения расчета ДРГ на границе с Белгородской областью - РИА Новости, 22.03.2024

Появилось видео уничтожения расчета ДРГ на границе с Белгородской областью

Минобороны РФ показало уничтожение гаубицы M777 в приграничном районе Украины с Белгородской областью. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:14

2024-03-22T13:14

2024-03-22T13:19

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение гаубицы M777 в приграничном районе Украины с Белгородской областью."Кадры объективного контроля уничтожения гаубицы М777 американского производства и артиллерийского расчета ДРГ украинских формирований в приграничном районе Украины с Белгородской областью", — говорится в описании к видео.На кадрах показано точное поражение гаубицы М777 и украинского артиллерийского расчета в лесном массиве.В министерстве уточнили, что позиция гаубицы противника была выявлена в ходе контрбатарейной борьбы и уничтожена огнем артиллерии "Западной" группировки войск.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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Уничтожение гаубицы украинских диверсантов Уничтожение гаубицы украинских диверсантов 2024-03-22T13:14 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф