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Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме
Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме - РИА Новости, 22.03.2024
Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме
Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", но обслуживает рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:48
2024-03-22T21:48
2024-03-22T23:23
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
домодедово (аэропорт)
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", но обслуживает рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Московский аэропорт Домодедово работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности. Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе, усилении групп входного контроля. Администрация аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, которые направлены на защиту их жизни и здоровья, выезжать в аэропорт заранее. Данные меры не оказывают влияния на центральное расписание. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в полном объеме", - сказал представитель аэропорта.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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происшествия, домодедово (аэропорт), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Домодедово (аэропорт), Крокус Сити Холл
Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме
"Домодедово" усилил меры безопасности, но обслуживает рейсы в полном объеме
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", но обслуживает рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Московский аэропорт Домодедово работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности. Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе, усилении групп входного контроля. Администрация аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, которые направлены на защиту их жизни и здоровья, выезжать в аэропорт заранее. Данные меры не оказывают влияния на центральное расписание. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в полном объеме", - сказал представитель аэропорта.