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Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:48 22.03.2024 (обновлено: 23:23 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/domodedovo-1935060446.html
Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме
Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме - РИА Новости, 22.03.2024
Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме
Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", но обслуживает рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:48
2024-03-22T23:23
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
домодедово (аэропорт)
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", но обслуживает рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Московский аэропорт Домодедово работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности. Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе, усилении групп входного контроля. Администрация аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, которые направлены на защиту их жизни и здоровья, выезжать в аэропорт заранее. Данные меры не оказывают влияния на центральное расписание. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в полном объеме", - сказал представитель аэропорта.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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происшествия, домодедово (аэропорт), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Домодедово (аэропорт), Крокус Сити Холл
Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме

"Домодедово" усилил меры безопасности, но обслуживает рейсы в полном объеме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", но обслуживает рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Московский аэропорт Домодедово работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности. Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе, усилении групп входного контроля. Администрация аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, которые направлены на защиту их жизни и здоровья, выезжать в аэропорт заранее. Данные меры не оказывают влияния на центральное расписание. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в полном объеме", - сказал представитель аэропорта.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияДомодедово (аэропорт)Крокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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