https://ria.ru/20240322/domodedovo-1935060446.html

Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме

Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме - РИА Новости, 22.03.2024

Обслуживание судов в "Домодедово" осуществляется в полном объеме

Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", но обслуживает рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:48

2024-03-22T21:48

2024-03-22T23:23

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

домодедово (аэропорт)

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", но обслуживает рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Московский аэропорт Домодедово работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности. Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе, усилении групп входного контроля. Администрация аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, которые направлены на защиту их жизни и здоровья, выезжать в аэропорт заранее. Данные меры не оказывают влияния на центральное расписание. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в полном объеме", - сказал представитель аэропорта.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, домодедово (аэропорт), крокус сити холл