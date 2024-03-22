Жителей Днепропетровска призвали запастись водой
Мэр Днепропетровска Филатов призвал жителей сделать запасы воды
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Власти украинского Днепропетровска призвали жителей сделать запасы воды из-за нарушения энергоснабжения города, следует из заявления мэра Бориса Филатова*.
Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время.
"В связи с недостаточным энергоснабжением могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города... Пожалуйста, наберите немного запасов воды", - написал Филатов* на своей странице в соцсети. Ранее в пятницу в национальной энергокомпании "Укрэнерго" сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии в шести областях Украины, в том числе в Днепропетровской.
Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
* Внесен в список террористов и экстремистов