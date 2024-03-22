https://ria.ru/20240322/dneproges-1935027899.html

Днепрогэс пока не может вырабатывать электроэнергию, сообщили в Киеве

Днепрогэс пока не может вырабатывать электроэнергию, сообщили в Киеве - РИА Новости, 22.03.2024

Днепрогэс пока не может вырабатывать электроэнергию, сообщили в Киеве

Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) пока не производит электроэнергию, однако часть ее оборудования уже запущена в работу после повреждений, сообщает в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:29

2024-03-22T19:29

2024-03-22T19:29

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) пока не производит электроэнергию, однако часть ее оборудования уже запущена в работу после повреждений, сообщает в пятницу министерство энергетики Украины. Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме страны. Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные. "На ДнепроГЭС, несмотря на серьезные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования. Однако электроэнергию станция пока не производит. Продолжается обзор повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена в советское время. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html

https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина