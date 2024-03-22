Днепрогэс пока не может вырабатывать электроэнергию, сообщили в Киеве
Минэнерго Украины: Днепрогэс пока не может вырабатывать электричество
© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) пока не производит электроэнергию, однако часть ее оборудования уже запущена в работу после повреждений, сообщает в пятницу министерство энергетики Украины.
Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме страны. Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные.
"На ДнепроГЭС, несмотря на серьезные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования. Однако электроэнергию станция пока не производит. Продолжается обзор повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена в советское время.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.