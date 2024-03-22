https://ria.ru/20240322/demografiya-1935025963.html

Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России

Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России - РИА Новости, 22.03.2024

Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России

Рождаемость в России в январе снизилась на 0,8% в годовом выражении, смертность выросла на 7,9%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:20

2024-03-22T19:20

2024-03-22T19:20

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рождаемость в России в январе снизилась на 0,8% в годовом выражении, смертность выросла на 7,9%, свидетельствуют данные Росстата. В январе текущего года родились 103 408 человек против 104 199 человек годом ранее. Смертность в январе этого года составила 181 677 человек (168 418 человек в январе 2023 года). Естественная убыль населения составила 78 269 человек, за аналогичный период прошлого года - 64 219 человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе выросла почти на 21,9% в годовом выражении. Росстат также опубликовал данные о динамике разводов и браков в России в январе. Первых было зарегистрировано почти 40,8 тысячи (на 7,2% меньше, чем годом ранее), разводов - 56,2 тысячи (рост на 6% в годовом выражении).

https://ria.ru/20240313/putin-1932652995.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество