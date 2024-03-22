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Глава ЛНР назвал ЧП в "Крокусе" страшной трагедией
Глава ЛНР назвал ЧП в "Крокусе" страшной трагедией - РИА Новости, 22.03.2024
Глава ЛНР назвал ЧП в "Крокусе" страшной трагедией
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал ЧП в "Крокус сити холле" страшной трагедией и кровавым спланированным терактом. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:13
2024-03-22T22:13
2024-03-22T22:18
луганская народная республика
крокус
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал ЧП в "Крокус сити холле" страшной трагедией и кровавым спланированным терактом."Это кровавый спланированный теракт, виновники которого понесут наказание по всей строгости закона! Жители Луганской Народной Республики в эти страшные минуты вместе с москвичами. Луганщина скорбит…", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T22:13
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Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса"
люди дорога
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луганская народная республика, крокус, крокус сити холл, происшествия
Луганская Народная Республика, Крокус, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Глава ЛНР назвал ЧП в "Крокусе" страшной трагедией
Глава ЛНР назвал ЧП в "Крокусе" страшной трагедией и спланированным терактом