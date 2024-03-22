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Глава ЛНР назвал ЧП в "Крокусе" страшной трагедией

Глава ЛНР назвал ЧП в "Крокусе" страшной трагедией - РИА Новости, 22.03.2024

Глава ЛНР назвал ЧП в "Крокусе" страшной трагедией

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал ЧП в "Крокус сити холле" страшной трагедией и кровавым спланированным терактом. РИА Новости, 22.03.2024

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луганская народная республика

крокус

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал ЧП в "Крокус сити холле" страшной трагедией и кровавым спланированным терактом."Это кровавый спланированный теракт, виновники которого понесут наказание по всей строгости закона! Жители Луганской Народной Республики в эти страшные минуты вместе с москвичами. Луганщина скорбит…", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

луганская народная республика

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:13 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, крокус, крокус сити холл, происшествия