Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Волошин призвал покарать заказчиков произошедшего в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:52 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/chp-1935061610.html
Сенатор Волошин призвал покарать заказчиков произошедшего в "Крокусе"
Сенатор Волошин призвал покарать заказчиков произошедшего в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Сенатор Волошин призвал покарать заказчиков произошедшего в "Крокусе"
Произошедшее в "Крокусе" - чудовищный теракт, заказчиков необходимо найти и покарать без милосердия, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:52
2024-03-22T21:52
крокус сити холл
крокус
александр волошин
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
красногорск
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935059019_0:147:3027:1850_1920x0_80_0_0_1d03274525cb6f4c9f660612e99d7136.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Произошедшее в "Крокусе" - чудовищный теракт, заказчиков необходимо найти и покарать без милосердия, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. "Чудовищный террористический акт произошел сегодня в Подмосковье, где вооружённые нелюди открыли стрельбу по безоружным посетителям концертного зала... Независимо от того, живыми или мертвыми окажутся в руках правосудия непосредственные исполнители этого злодеяния, необходимо во что бы то ни стало установить имена заказчиков и покарать их без всякого милосердия", - написал Волошин в своем Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:52
true
PT0M05S
Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса"
люди дорога
2024-03-22T21:52
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935059019_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_253e8a35202404c0d44b226ccd245c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крокус сити холл, крокус, александр волошин, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, красногорск, видео
Крокус Сити Холл, Крокус, Александр Волошин, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика, Красногорск, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Сенатор Волошин призвал покарать заказчиков произошедшего в "Крокусе"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Произошедшее в "Крокусе" - чудовищный теракт, заказчиков необходимо найти и покарать без милосердия, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
2024-03-22T21:52
true
PT0M05S
Сенатор Волошин призвал покарать заказчиков произошедшего в "Крокусе"

Сенатор Волошин призвал покарать без милосердия заказчиков ЧП в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Оцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Произошедшее в "Крокусе" - чудовищный теракт, заказчиков необходимо найти и покарать без милосердия, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Чудовищный террористический акт произошел сегодня в Подмосковье, где вооружённые нелюди открыли стрельбу по безоружным посетителям концертного зала... Независимо от того, живыми или мертвыми окажутся в руках правосудия непосредственные исполнители этого злодеяния, необходимо во что бы то ни стало установить имена заказчиков и покарать их без всякого милосердия", - написал Волошин в своем Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллКрокусАлександр ВолошинМосковская область (Подмосковье)Донецкая Народная РеспубликаКрасногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала