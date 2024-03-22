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Сенатор Волошин призвал покарать заказчиков произошедшего в "Крокусе"

Сенатор Волошин призвал покарать заказчиков произошедшего в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Сенатор Волошин призвал покарать заказчиков произошедшего в "Крокусе"

Произошедшее в "Крокусе" - чудовищный теракт, заказчиков необходимо найти и покарать без милосердия, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:52

2024-03-22T21:52

2024-03-22T21:52

крокус сити холл

крокус

александр волошин

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

красногорск

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Произошедшее в "Крокусе" - чудовищный теракт, заказчиков необходимо найти и покарать без милосердия, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. "Чудовищный террористический акт произошел сегодня в Подмосковье, где вооружённые нелюди открыли стрельбу по безоружным посетителям концертного зала... Независимо от того, живыми или мертвыми окажутся в руках правосудия непосредственные исполнители этого злодеяния, необходимо во что бы то ни стало установить имена заказчиков и покарать их без всякого милосердия", - написал Волошин в своем Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

красногорск

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:52 true PT0M05S

Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса" люди дорога 2024-03-22T21:52 true PT0M43S

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