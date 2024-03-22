Рейтинг@Mail.ru
Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:13 22.03.2024 (обновлено: 21:23 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/chp-1935049107.html
Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром
Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром - РИА Новости, 22.03.2024
Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром, об этом она написала в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:13
2024-03-22T21:23
маргарита симоньян
москва
происшествия
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935047040_0:422:2892:2048_1920x0_80_0_0_5a6bc1d0c538a90a804a2a38efe76b13.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром, об этом она написала в Telegram-канале."Ох, какой кошмар в Крокусе. Царство Небесное погибшим. Господи, помоги тем, кто отрезан пожаром", — заявила журналистка.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передал, что в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.Позже стало известно, что в здании начался пожар.
https://ria.ru/20240322/chp-1935049825.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
2024-03-22T21:13
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935047040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_785d250204aaaab6726fe4b59836a9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, москва, происшествия, крокус сити холл
Маргарита Симоньян, Москва, Происшествия, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром

Маргарита Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром, об этом она написала в Telegram-канале.
"Ох, какой кошмар в Крокусе. Царство Небесное погибшим. Господи, помоги тем, кто отрезан пожаром", — заявила журналистка.
Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передал, что в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
Позже стало известно, что в здании начался пожар.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Спасатели в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу
Вчера, 21:16
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Маргарита СимоньянМоскваПроисшествияКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала