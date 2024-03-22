https://ria.ru/20240322/chp-1935049107.html

Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром

Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром - РИА Новости, 22.03.2024

Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром, об этом она написала в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:13

2024-03-22T21:13

2024-03-22T21:23

маргарита симоньян

москва

происшествия

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром, об этом она написала в Telegram-канале."Ох, какой кошмар в Крокусе. Царство Небесное погибшим. Господи, помоги тем, кто отрезан пожаром", — заявила журналистка.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передал, что в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.Позже стало известно, что в здании начался пожар.

https://ria.ru/20240322/chp-1935049825.html

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маргарита симоньян, москва, происшествия, крокус сити холл