https://ria.ru/20240322/chp-1935049107.html
Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром
Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром - РИА Новости, 22.03.2024
Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром, об этом она написала в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:13
2024-03-22T21:13
2024-03-22T21:23
маргарита симоньян
москва
происшествия
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром, об этом она написала в Telegram-канале."Ох, какой кошмар в Крокусе. Царство Небесное погибшим. Господи, помоги тем, кто отрезан пожаром", — заявила журналистка.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передал, что в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.Позже стало известно, что в здании начался пожар.
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Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
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маргарита симоньян, москва, происшествия, крокус сити холл
Маргарита Симоньян, Москва, Происшествия, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром
Маргарита Симоньян назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кошмаром