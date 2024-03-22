https://ria.ru/20240322/chp-1935041883.html

Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"

Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:52

2024-03-22T20:52

2024-03-22T20:55

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935039811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1e52c7145dbc4846f4b72ac34001ecd.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб.Ранее корреспондент передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые."Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240322/strelba-1935041733.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-22T20:52 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, происшествия, андрей воробьев