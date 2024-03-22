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Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:52
2024-03-22T20:52
2024-03-22T20:55
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб.Ранее корреспондент передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые."Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже", - написал он в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240322/strelba-1935041733.html
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-22T20:52
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крокус сити холл, происшествия, андрей воробьев
Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Андрей Воробьев
Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле", создан оперативный штаб
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб.
Ранее корреспондент передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
"Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже", - написал он в своём Telegram-канале.
Музыканты группы "Пикник" не пострадали в инциденте в "Крокус Сити Холле"