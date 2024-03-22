https://ria.ru/20240322/byudzhet-1934944865.html

Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило - РИА Новости, 22.03.2024

Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило

Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:52

2024-03-22T14:52

2024-03-22T14:52

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов. "Сейчас мы, безусловно, не планируем никаких изменений в эти подходы... Бюджетное правило - это наш такой стабилизационный якорь. Если будем его часто в одну или другую сторону менять, ничего хорошего из этого не будет. Как мы говорили, нам нужен такой бюджетный щит для борьбы с ограничениями", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.

https://ria.ru/20240226/siluanov-1929488402.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)