https://ria.ru/20240322/byudzhet-1934944865.html
Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило - РИА Новости, 22.03.2024
Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило
Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:52
2024-03-22T14:52
2024-03-22T14:52
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов. "Сейчас мы, безусловно, не планируем никаких изменений в эти подходы... Бюджетное правило - это наш такой стабилизационный якорь. Если будем его часто в одну или другую сторону менять, ничего хорошего из этого не будет. Как мы говорили, нам нужен такой бюджетный щит для борьбы с ограничениями", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.
https://ria.ru/20240226/siluanov-1929488402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило
Силуанов: от частых изменений бюджетного правила ничего хорошего не будет
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов.
"Сейчас мы, безусловно, не планируем никаких изменений в эти подходы... Бюджетное правило - это наш такой стабилизационный якорь. Если будем его часто в одну или другую сторону менять, ничего хорошего из этого не будет. Как мы говорили, нам нужен такой бюджетный щит для борьбы с ограничениями", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.
Антон Силуанов: деньги лучше вкладывать в свою страну