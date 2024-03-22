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Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило - РИА Новости, 22.03.2024
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14:52 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/byudzhet-1934944865.html
Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило - РИА Новости, 22.03.2024
Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило
Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:52
2024-03-22T14:52
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов. "Сейчас мы, безусловно, не планируем никаких изменений в эти подходы... Бюджетное правило - это наш такой стабилизационный якорь. Если будем его часто в одну или другую сторону менять, ничего хорошего из этого не будет. Как мы говорили, нам нужен такой бюджетный щит для борьбы с ограничениями", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не планирует вносить изменений в бюджетное правило

Силуанов: от частых изменений бюджетного правила ничего хорошего не будет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов.
"Сейчас мы, безусловно, не планируем никаких изменений в эти подходы... Бюджетное правило - это наш такой стабилизационный якорь. Если будем его часто в одну или другую сторону менять, ничего хорошего из этого не будет. Как мы говорили, нам нужен такой бюджетный щит для борьбы с ограничениями", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Антон Силуанов: деньги лучше вкладывать в свою страну
26 февраля, 11:00
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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