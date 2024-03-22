https://ria.ru/20240322/boliviya-1935084500.html
Президент Боливии осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Президент Боливии осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Президент Боливии осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Президент Боливии Луис Арсе осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил соболезнования и призвал международное сообщество осудить теракт. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:49
2024-03-22T22:49
2024-03-22T22:56
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил соболезнования и призвал международное сообщество осудить теракт."От имени Многонационального Государства Боливия мы самым решительным образом осуждаем террористический акт, произошедший в концертном зале "Крокус Сити Холл"... Мы выражаем нашу полную солидарность и соболезнования российскому народу... семьям погибших. Это трагическое событие должно быть осуждено всем международным сообществом", - говорится в заявлении президента Боливии в социальной сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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происшествия, крокус сити холл, боливия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Боливия
Президент Боливии осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Президент Боливии осудил теракт в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил соболезнования и призвал международное сообщество осудить теракт.
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"От имени Многонационального Государства Боливия мы самым решительным образом осуждаем террористический акт, произошедший в концертном зале "Крокус Сити Холл"... Мы выражаем нашу полную солидарность и соболезнования российскому народу... семьям погибших. Это трагическое событие должно быть осуждено всем международным сообществом", - говорится в заявлении президента Боливии в социальной сети X.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле"