https://ria.ru/20240322/boliviya-1935084500.html

Президент Боливии осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Президент Боливии осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Президент Боливии осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Президент Боливии Луис Арсе осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил соболезнования и призвал международное сообщество осудить теракт. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:49

2024-03-22T22:49

2024-03-22T22:56

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

боливия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935081094_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_59873ec5e1c27fe74f88394ba8f878e4.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил соболезнования и призвал международное сообщество осудить теракт."От имени Многонационального Государства Боливия мы самым решительным образом осуждаем террористический акт, произошедший в концертном зале "Крокус Сити Холл"... Мы выражаем нашу полную солидарность и соболезнования российскому народу... семьям погибших. Это трагическое событие должно быть осуждено всем международным сообществом", - говорится в заявлении президента Боливии в социальной сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

https://ria.ru/20240322/kuba-1935080263.html

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус сити холл, боливия