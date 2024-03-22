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Постные блюда появились в меню более 3500 заведений общепита Подмосковья - РИА Новости, 22.03.2024
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Новости Подмосковья
 
12:41 22.03.2024 (обновлено: 13:33 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/blyuda-1934900034.html
Постные блюда появились в меню более 3500 заведений общепита Подмосковья
Постные блюда появились в меню более 3500 заведений общепита Подмосковья - РИА Новости, 22.03.2024
Постные блюда появились в меню более 3500 заведений общепита Подмосковья
Постные блюда появились в меню более чем 3,5 тысяч заведений Подмосковья в связи с началом Великого поста, который продлится до 4 мая, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:41
2024-03-22T13:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
религия
великий пост
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Постные блюда появились в меню более чем 3,5 тысяч заведений Подмосковья в связи с началом Великого поста, который продлится до 4 мая, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. "Более 3,5 тысяч заведений общественного питания Московской области включили в меню постные блюда. Некоторые считают, что постные блюда не слишком интересны. Однако я убеждён, что постное меню может быть разнообразным и к тому же изысканным. Наши повара уже разработали и предложили своим гостям закуски, супы, салаты, горячие блюда и даже десерты исключительно из растительных продуктов, которые смогут порадовать любого гурмана", - отметил Мурашов, слова которого приводятся в сообщении Telegram-канала Минсельхозпрода Московской области. Как напомнили в ведомстве, блюда для постящихся состоят из овощей, грибов, солений, бобовых, круп, зелени, фруктов, ягод, меда и орехов. Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь. Во время поста в храмах читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая.
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московская область (подмосковье), религия, великий пост
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Религия, Великий пост

Постные блюда появились в меню более 3500 заведений общепита Подмосковья

© iStock.com / julief514Овощной салат
Овощной салат - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / julief514
Овощной салат. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Постные блюда появились в меню более чем 3,5 тысяч заведений Подмосковья в связи с началом Великого поста, который продлится до 4 мая, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
"Более 3,5 тысяч заведений общественного питания Московской области включили в меню постные блюда. Некоторые считают, что постные блюда не слишком интересны. Однако я убеждён, что постное меню может быть разнообразным и к тому же изысканным. Наши повара уже разработали и предложили своим гостям закуски, супы, салаты, горячие блюда и даже десерты исключительно из растительных продуктов, которые смогут порадовать любого гурмана", - отметил Мурашов, слова которого приводятся в сообщении Telegram-канала Минсельхозпрода Московской области.
Как напомнили в ведомстве, блюда для постящихся состоят из овощей, грибов, солений, бобовых, круп, зелени, фруктов, ягод, меда и орехов.
Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь. Во время поста в храмах читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая.
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