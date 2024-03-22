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Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей из скрытых доходов - РИА Новости, 22.03.2024
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15:37 22.03.2024 (обновлено: 15:46 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934960962.html
Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей из скрытых доходов
Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей из скрытых доходов - РИА Новости, 22.03.2024
Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей из скрытых доходов
Елена и Алексей Блиновские обвиняются в том, что они легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале следственного... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:37
2024-03-22T15:46
следственный комитет россии (ск рф)
алексей блиновский
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Елена и Алексей Блиновские обвиняются в том, что они легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале следственного комитета РФ.Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова сообщила РИА Новости, что следствие предъявило обвинение в окончательной редакции блогеру."По данным следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Далее они легализовали часть из указанных денежных средств в размере 706 миллионов рублей. Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей", - говорится в сообщении.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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следственный комитет россии (ск рф), алексей блиновский, происшествия, елена блиновская
Следственный комитет России (СК РФ), Алексей Блиновский, Происшествия, Елена Блиновская
Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей из скрытых доходов

СК: Блиновских обвинили в легализации 706 из 906 млн скрытых от налогов доходов

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Елена и Алексей Блиновские обвиняются в том, что они легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале следственного комитета РФ.
Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова сообщила РИА Новости, что следствие предъявило обвинение в окончательной редакции блогеру.
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"По данным следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Далее они легализовали часть из указанных денежных средств в размере 706 миллионов рублей. Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей", - говорится в сообщении.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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