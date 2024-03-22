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Блиновской предъявили заключительное обвинение - РИА Новости, 22.03.2024
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Шоубиз
 
14:58 22.03.2024 (обновлено: 15:06 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934946576.html
Блиновской предъявили заключительное обвинение
Блиновской предъявили заключительное обвинение - РИА Новости, 22.03.2024
Блиновской предъявили заключительное обвинение
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции блогеру Елене Блиновской, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:58
2024-03-22T15:06
елена блиновская
общество
шоубиз
алексей блиновский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции блогеру Елене Блиновской, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова."Сегодня было предъявлено обвинение в окончательной редакции, в понедельник объявят об окончании следствия", - рассказала собеседница агентства.Адвокат отметила, что ее клиентка признает свою вину только в неуплате налогов.Ранее обвинение в окончательной редакции было предъявлено супругу блогера Алексею Блиновскому.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240301/blinovskaya-1930450426.html
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html
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елена блиновская, общество, алексей блиновский
Елена Блиновская, Общество, Шоубиз, Алексей Блиновский
Блиновской предъявили заключительное обвинение

Адвокат: блогеру Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции блогеру Елене Блиновской, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова.
"Сегодня было предъявлено обвинение в окончательной редакции, в понедельник объявят об окончании следствия", - рассказала собеседница агентства.
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Адвокат отметила, что ее клиентка признает свою вину только в неуплате налогов.
Ранее обвинение в окончательной редакции было предъявлено супругу блогера Алексею Блиновскому.
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Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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