https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934946576.html

Блиновской предъявили заключительное обвинение

Блиновской предъявили заключительное обвинение - РИА Новости, 22.03.2024

Блиновской предъявили заключительное обвинение

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции блогеру Елене Блиновской, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:58

2024-03-22T14:58

2024-03-22T15:06

елена блиновская

общество

шоубиз

алексей блиновский

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции блогеру Елене Блиновской, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова."Сегодня было предъявлено обвинение в окончательной редакции, в понедельник объявят об окончании следствия", - рассказала собеседница агентства.Адвокат отметила, что ее клиентка признает свою вину только в неуплате налогов.Ранее обвинение в окончательной редакции было предъявлено супругу блогера Алексею Блиновскому.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240301/blinovskaya-1930450426.html

https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

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елена блиновская, общество, алексей блиновский