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Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам - РИА Новости, 22.03.2024
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12:25 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/biznes-missii-1934892948.html
Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам
Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам - РИА Новости, 22.03.2024
Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам
Власти Приморья планируют в этом году отправить две бизнес-миссии во Вьетнам и обсуждают возможность открытия там представительства, сообщает правительство... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:25
2024-03-22T12:25
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Власти Приморья планируют в этом году отправить две бизнес-миссии во Вьетнам и обсуждают возможность открытия там представительства, сообщает правительство региона. Вопросы сотрудничества обсудили заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен. "Заместитель председателя краевого правительства подчеркнул, что торгово-экономические связи между Приморьем и Вьетнамом крепнут: по итогам прошлого года товарооборот между территориями составил почти 300 миллионов долларов, действует прямое морское сообщение страны с портами Владивостока и Находки… Также в этом году правительство Приморья планирует две бизнес-миссии во Вьетнам: в Хошимин и Ханой", - говорится в сообщении. Стецко также отметил, что власти Приморья готовы оказать всестороннюю поддержку для возобновления авиасообщения для развития туризма и предпринимательства. "Мы будем рады участию вьетнамских предпринимателей в Восточном экономическом форуме и других бизнес-мероприятиях, которые регулярно проводятся на территории Приморского края", – приводятся слова Стецко. Он также предложил провести презентацию вьетнамским предпринимателям морской линии между портами Владивостока и Хайфона. Кроме того, власти Приморья определили представителя правительства региона во Вьетнаме. Генконсул поддержал практику обмена делегациями и также предложил в перспективе подписать ряд соглашений о сотрудничестве. От лица властей Хайфона он пригласил приморскую делегацию посетить город и поддержал предложение принять участие в ВЭФ вьетнамским предпринимателям. Генконсул предложил объединить усилия с правительством Приморья по возобновлению авиасообщения и поддержал предложение открыть представительство правительства дальневосточного региона во Вьетнаме. Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке работает с декабря 1996 года. В мае 2009 года между Владивостоком и Хошимином был заключен договор о дружбе и сотрудничестве.
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вьетнам, владивосток, хошимин, твой бизнес – новости, приморский край
Твой бизнес, Вьетнам, Владивосток, Хошимин, Твой бизнес – новости, Приморский край

Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкДорожное движение на одной из улиц города Ханой во Вьетнаме
Дорожное движение на одной из улиц города Ханой во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Дорожное движение на одной из улиц города Ханой во Вьетнаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Власти Приморья планируют в этом году отправить две бизнес-миссии во Вьетнам и обсуждают возможность открытия там представительства, сообщает правительство региона.
Вопросы сотрудничества обсудили заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен.
"Заместитель председателя краевого правительства подчеркнул, что торгово-экономические связи между Приморьем и Вьетнамом крепнут: по итогам прошлого года товарооборот между территориями составил почти 300 миллионов долларов, действует прямое морское сообщение страны с портами Владивостока и Находки… Также в этом году правительство Приморья планирует две бизнес-миссии во Вьетнам: в Хошимин и Ханой", - говорится в сообщении.
Стецко также отметил, что власти Приморья готовы оказать всестороннюю поддержку для возобновления авиасообщения для развития туризма и предпринимательства.
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"Мы будем рады участию вьетнамских предпринимателей в Восточном экономическом форуме и других бизнес-мероприятиях, которые регулярно проводятся на территории Приморского края", – приводятся слова Стецко.
Он также предложил провести презентацию вьетнамским предпринимателям морской линии между портами Владивостока и Хайфона. Кроме того, власти Приморья определили представителя правительства региона во Вьетнаме.
Генконсул поддержал практику обмена делегациями и также предложил в перспективе подписать ряд соглашений о сотрудничестве. От лица властей Хайфона он пригласил приморскую делегацию посетить город и поддержал предложение принять участие в ВЭФ вьетнамским предпринимателям.
Генконсул предложил объединить усилия с правительством Приморья по возобновлению авиасообщения и поддержал предложение открыть представительство правительства дальневосточного региона во Вьетнаме.
Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке работает с декабря 1996 года. В мае 2009 года между Владивостоком и Хошимином был заключен договор о дружбе и сотрудничестве.
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