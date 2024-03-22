https://ria.ru/20240322/biznes-missii-1934892948.html

Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам

Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам - РИА Новости, 22.03.2024

Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам

Власти Приморья планируют в этом году отправить две бизнес-миссии во Вьетнам и обсуждают возможность открытия там представительства, сообщает правительство... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:25

2024-03-22T12:25

2024-03-22T12:25

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Власти Приморья планируют в этом году отправить две бизнес-миссии во Вьетнам и обсуждают возможность открытия там представительства, сообщает правительство региона. Вопросы сотрудничества обсудили заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен. "Заместитель председателя краевого правительства подчеркнул, что торгово-экономические связи между Приморьем и Вьетнамом крепнут: по итогам прошлого года товарооборот между территориями составил почти 300 миллионов долларов, действует прямое морское сообщение страны с портами Владивостока и Находки… Также в этом году правительство Приморья планирует две бизнес-миссии во Вьетнам: в Хошимин и Ханой", - говорится в сообщении. Стецко также отметил, что власти Приморья готовы оказать всестороннюю поддержку для возобновления авиасообщения для развития туризма и предпринимательства. "Мы будем рады участию вьетнамских предпринимателей в Восточном экономическом форуме и других бизнес-мероприятиях, которые регулярно проводятся на территории Приморского края", – приводятся слова Стецко. Он также предложил провести презентацию вьетнамским предпринимателям морской линии между портами Владивостока и Хайфона. Кроме того, власти Приморья определили представителя правительства региона во Вьетнаме. Генконсул поддержал практику обмена делегациями и также предложил в перспективе подписать ряд соглашений о сотрудничестве. От лица властей Хайфона он пригласил приморскую делегацию посетить город и поддержал предложение принять участие в ВЭФ вьетнамским предпринимателям. Генконсул предложил объединить усилия с правительством Приморья по возобновлению авиасообщения и поддержал предложение открыть представительство правительства дальневосточного региона во Вьетнаме. Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке работает с декабря 1996 года. В мае 2009 года между Владивостоком и Хошимином был заключен договор о дружбе и сотрудничестве.

https://ria.ru/20240314/dokumentooborot-1932938019.html

https://ria.ru/20240315/popravki-1933289218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вьетнам, владивосток, хошимин, твой бизнес – новости, приморский край