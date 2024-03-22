https://ria.ru/20240322/biznes-layt-1934903516.html

Эксперты представили стандарты жилья бизнес-лайт

Эксперты представили стандарты жилья бизнес-лайт - РИА Новости, 22.03.2024

Эксперты представили стандарты жилья бизнес-лайт

Эксперты компании "Плюс Девелопмент", ООО "БЕСТ-Новострой" и ООО "Архитектурное бюро Асадова" на пресс-конференции рассказали журналистам и другим участникам... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:33

2024-03-22T13:33

2024-03-22T13:33

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 мар – пресс-служба ООО "Плюс Девелопмент". Эксперты компании "Плюс Девелопмент", ООО "БЕСТ-Новострой" и ООО "Архитектурное бюро Асадова" на пресс-конференции рассказали журналистам и другим участникам рынка недвижимости об особенностях жилья класса бизнес-лайт, перспективах развития сегмента, портрете покупателя и архитектурных трендах. На пресс-конференции, прошедшей вчера Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", шла речь об относительно новом, но активно развивающемся сегменте жилья – бизнес-лайт. Специалисты компании "Плюс Девелопмент" сформировали стандарты данного класса, где ключевыми характеристиками являются общественные пространства класса бизнес - квартиры класса комфорт. Сам формат сложно назвать новым: проекты данного класса в течение последних лет заявлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кемерово и других городах. В настоящий момент, по оценке экспертов, суммарный объем жилой площади проектов, заявленных к реализации в ближайшее время в сегменте бизнес-лайт, составляет порядка 500 тысяч квадратных метров. Елена Тарасова, коммерческий директор ООО "Плюс Девелопмент", подчеркнула, что при планировании объектов класса бизнес-лайт девелоперу важно соблюсти компромисс в сочетании характеристик общественных пространств бизнес-класса и квартир уровня комфорт: комбинирование этих параметров приводит к востребованности проекта у целевых потребителей, а застройщику дает эффективное управление себестоимостью. Главным преимуществом формата для потребителя является оптимальное соотношение цены и качества, для девелопера - двойной интерес: от покупателей класса комфорт и покупателей бизнес-класса. "Тенденцией последнего времени является развитие проектов как "города в городе" - пояснила Елена Тарасова. - Жилые комплексы должны предоставить своим жителям максимально всё, в чем они нуждаются, даже если они и не крупного масштаба. Подчеркну, что это не является такой уж затратной частью для девелопера, но значительно повышает уровень проекта и его востребованность. Таким образом, основная идея концепции бизнес-лайт – покупатель не переплачивает за лишние метры в квартире, но получает весь функционал современного жилья в пределах своего жилого комплекса, что особо востребовано в период вынужденной самоизоляции". Руководитель архитектурного бюро Асадов Андрей Асадов рассказал о современных архитектурных трендах и функциональном наполнении категории "бизнес", которые также востребованы в категории бизнес-лайт. Эксперт "БЕСТ-Новострой" Александра Кржевова, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, представила портрет покупателей формата во всех его сегментах. В целом, эксперты сошлись во мнении, что бизнес-лайт становится логичным продолжением тенденции, которая начала развиваться в связи с пандемией и удаленным форматом работы: востребованность более широких функций в пределах своего жилого комплекса, когда для работы, отдыха, развлечений, занятий спортом не надо куда-то ехать, а все для комфортной жизни можно получить в пределах ЖК. "Сегмент в ближайшее время будет активно развиваться, - подчеркнула Елена Тарасова. - за счет перехода части проектов из категории "комфорт", "комфорт+", которые, расширив функциональную составляющую общественных пространств, будут квалифицироваться уже как бизнес-лайт класс". Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы