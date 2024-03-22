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Автоэксперт раскрыл, какие машины стали некачественными - РИА Новости, 22.03.2024
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02:12 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/avtomobil-1934823029.html
Автоэксперт раскрыл, какие машины стали некачественными
Автоэксперт раскрыл, какие машины стали некачественными - РИА Новости, 22.03.2024
Автоэксперт раскрыл, какие машины стали некачественными
Современные автомобили теряют в качестве сразу по нескольким причинам. Особенно это касается самых новых и дорогих моделей, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T02:12
2024-03-22T02:12
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россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Современные автомобили теряют в качестве сразу по нескольким причинам. Особенно это касается самых новых и дорогих моделей, рассказал в интервью агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его словам, выпускать авто, не нуждающиеся в ремонте, производителям невыгодно. Работоспособность основных узлов, выпускаемых на конвейерах, существенно не изменилась, но лишь в рамках гарантии. Это касается даже лидеров надежности.“Все, что происходит с авто после окончания гарантийного срока эксплуатации, должно приносить прибыль и дилеру, и автопроизводителю. А значит, должно ломаться”, - пояснил эксперт.Кроме того, современные дорогие и продвинутые автомобили оснащены массой сложных электронных систем. Такие технологии не только усложняют авто, но и в целом ненадежны. Иными словами, чем дороже ваша машина и чем больше “напичкана” сложной техникой, тем выше шанс сбоев и критических поломок. От них застрахованы лишь самые дешевые авто в простых комплектациях и с минимальным набором опций, добавил Васильев.
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авто, россия, экономика
Авто, Россия, Экономика
Автоэксперт раскрыл, какие машины стали некачественными

Эксперт Васильев: чем дороже машина, тем выше шанс критических поломок

© РИА Новости / Максим БогодвидСалон автомобилей
Салон автомобилей - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Салон автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Современные автомобили теряют в качестве сразу по нескольким причинам. Особенно это касается самых новых и дорогих моделей, рассказал в интервью агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, выпускать авто, не нуждающиеся в ремонте, производителям невыгодно. Работоспособность основных узлов, выпускаемых на конвейерах, существенно не изменилась, но лишь в рамках гарантии. Это касается даже лидеров надежности.
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“Все, что происходит с авто после окончания гарантийного срока эксплуатации, должно приносить прибыль и дилеру, и автопроизводителю. А значит, должно ломаться”, - пояснил эксперт.
Кроме того, современные дорогие и продвинутые автомобили оснащены массой сложных электронных систем. Такие технологии не только усложняют авто, но и в целом ненадежны. Иными словами, чем дороже ваша машина и чем больше “напичкана” сложной техникой, тем выше шанс сбоев и критических поломок. От них застрахованы лишь самые дешевые авто в простых комплектациях и с минимальным набором опций, добавил Васильев.
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