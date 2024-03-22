https://ria.ru/20240322/avtomobil-1934823029.html

Автоэксперт раскрыл, какие машины стали некачественными

Автоэксперт раскрыл, какие машины стали некачественными - РИА Новости, 22.03.2024

Автоэксперт раскрыл, какие машины стали некачественными

Современные автомобили теряют в качестве сразу по нескольким причинам. Особенно это касается самых новых и дорогих моделей, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T02:12

2024-03-22T02:12

2024-03-22T02:12

авто

россия

экономика

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Современные автомобили теряют в качестве сразу по нескольким причинам. Особенно это касается самых новых и дорогих моделей, рассказал в интервью агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его словам, выпускать авто, не нуждающиеся в ремонте, производителям невыгодно. Работоспособность основных узлов, выпускаемых на конвейерах, существенно не изменилась, но лишь в рамках гарантии. Это касается даже лидеров надежности.“Все, что происходит с авто после окончания гарантийного срока эксплуатации, должно приносить прибыль и дилеру, и автопроизводителю. А значит, должно ломаться”, - пояснил эксперт.Кроме того, современные дорогие и продвинутые автомобили оснащены массой сложных электронных систем. Такие технологии не только усложняют авто, но и в целом ненадежны. Иными словами, чем дороже ваша машина и чем больше “напичкана” сложной техникой, тем выше шанс сбоев и критических поломок. От них застрахованы лишь самые дешевые авто в простых комплектациях и с минимальным набором опций, добавил Васильев.

https://ria.ru/20240303/akpp-1930779705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

авто, россия, экономика