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ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:53 22.03.2024 (обновлено: 20:57 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ataka-1935042117.html
ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области
ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2024
ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска атаковали дронами станцию скорой помощи в Каховке Херсонской области, две машины повреждены, ранен фельдшер, сообщил глава правительства... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:53
2024-03-22T20:57
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами станцию скорой помощи в Каховке Херсонской области, две машины повреждены, ранен фельдшер, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "ВСУ продолжают целенаправленные удары по бригадам скорой помощи Каховки. Сегодня около 5 вечера нацисты провели несколько последовательных атак дронов на саму городскую станцию скорой, - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки две машины получили повреждения - одна полностью выведена из строя. "К сожалению, при этом был ранен фельдшер скорой - медпомощь ему оказали в Каховской больнице", - сообщил Алексеенко и добавил, что как бы ни старались "украинские террористы, парализовать жизнь в 15-километровой зоне у них не выйдет". "Взамен вышедшей из строя машины завтра же направим скорую из резерва минздрава. Медики Каховки и других прифронтовых районов продолжают самоотверженно оказывать помощь людям. Работают и другие оперативные службы, аварийные бригады. Низкий поклон каждому, кто сегодня выполняет свой долг фактически на передовой. Мы продолжим поддерживать их максимально", - подчеркнул Алексеенко.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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каховка, херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСтанция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами станцию скорой помощи в Каховке Херсонской области, две машины повреждены, ранен фельдшер, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"ВСУ продолжают целенаправленные удары по бригадам скорой помощи Каховки. Сегодня около 5 вечера нацисты провели несколько последовательных атак дронов на саму городскую станцию скорой, - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСтанция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
1 из 3
© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСтанция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
2 из 3
© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСтанция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
3 из 3
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
1 из 3
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
2 из 3
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
3 из 3
По его словам, в результате атаки две машины получили повреждения - одна полностью выведена из строя.
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"К сожалению, при этом был ранен фельдшер скорой - медпомощь ему оказали в Каховской больнице", - сообщил Алексеенко и добавил, что как бы ни старались "украинские террористы, парализовать жизнь в 15-километровой зоне у них не выйдет".
"Взамен вышедшей из строя машины завтра же направим скорую из резерва минздрава. Медики Каховки и других прифронтовых районов продолжают самоотверженно оказывать помощь людям. Работают и другие оперативные службы, аварийные бригады. Низкий поклон каждому, кто сегодня выполняет свой долг фактически на передовой. Мы продолжим поддерживать их максимально", - подчеркнул Алексеенко.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьАндрей АлексеенкоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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