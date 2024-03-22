https://ria.ru/20240322/ataka-1935042117.html

ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области

ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2024

ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области

Украинские войска атаковали дронами станцию скорой помощи в Каховке Херсонской области, две машины повреждены, ранен фельдшер, сообщил глава правительства... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:53

2024-03-22T20:53

2024-03-22T20:57

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

андрей алексеенко

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами станцию скорой помощи в Каховке Херсонской области, две машины повреждены, ранен фельдшер, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "ВСУ продолжают целенаправленные удары по бригадам скорой помощи Каховки. Сегодня около 5 вечера нацисты провели несколько последовательных атак дронов на саму городскую станцию скорой, - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки две машины получили повреждения - одна полностью выведена из строя. "К сожалению, при этом был ранен фельдшер скорой - медпомощь ему оказали в Каховской больнице", - сообщил Алексеенко и добавил, что как бы ни старались "украинские террористы, парализовать жизнь в 15-километровой зоне у них не выйдет". "Взамен вышедшей из строя машины завтра же направим скорую из резерва минздрава. Медики Каховки и других прифронтовых районов продолжают самоотверженно оказывать помощь людям. Работают и другие оперативные службы, аварийные бригады. Низкий поклон каждому, кто сегодня выполняет свой долг фактически на передовой. Мы продолжим поддерживать их максимально", - подчеркнул Алексеенко.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

каховка

херсонская область

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каховка, херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины, происшествия