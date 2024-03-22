ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области
Алексеенко: ВСУ атаковали дронами станцию скорой помощи в Херсонской области
© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСтанция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами станцию скорой помощи в Каховке Херсонской области, две машины повреждены, ранен фельдшер, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"ВСУ продолжают целенаправленные удары по бригадам скорой помощи Каховки. Сегодня около 5 вечера нацисты провели несколько последовательных атак дронов на саму городскую станцию скорой, - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСтанция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
1 из 3
© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСтанция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
2 из 3
© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСтанция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
3 из 3
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
1 из 3
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
2 из 3
Станция скорой помощи, пострадавшая после атаки дронов в Херсонской области
3 из 3
По его словам, в результате атаки две машины получили повреждения - одна полностью выведена из строя.
"К сожалению, при этом был ранен фельдшер скорой - медпомощь ему оказали в Каховской больнице", - сообщил Алексеенко и добавил, что как бы ни старались "украинские террористы, парализовать жизнь в 15-километровой зоне у них не выйдет".
"Взамен вышедшей из строя машины завтра же направим скорую из резерва минздрава. Медики Каховки и других прифронтовых районов продолжают самоотверженно оказывать помощь людям. Работают и другие оперативные службы, аварийные бригады. Низкий поклон каждому, кто сегодня выполняет свой долг фактически на передовой. Мы продолжим поддерживать их максимально", - подчеркнул Алексеенко.