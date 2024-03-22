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В Белгородской области шесть домов получили повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024
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10:50 22.03.2024 (обновлено: 10:52 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ataka-1934867249.html
В Белгородской области шесть домов получили повреждения при атаке ВСУ
В Белгородской области шесть домов получили повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024
В Белгородской области шесть домов получили повреждения при атаке ВСУ
В результате утренней атаки ВСУ шесть частных домов получили повреждения в Белгородском районе (Белгородская область), еще у одного дома пострадало ограждение,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:50
2024-03-22T10:52
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. В результате утренней атаки ВСУ шесть частных домов получили повреждения в Белгородском районе (Белгородская область), еще у одного дома пострадало ограждение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Утром в пятницу в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО "Вампир". По данным Гладкова, погибла женщина, два человека, по предварительным данным, пострадали. &quot;В Белгородском районе в поселке Майский пострадали 6 частных жилых домовладений, одна надворная постройка и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении&quot;, - сообщил Гладков.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
https://ria.ru/20240322/belgorod-1934856652.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области шесть домов получили повреждения при атаке ВСУ

В Белгородской области шесть частных домов получили повреждения при атаке ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 22 марта 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. В результате утренней атаки ВСУ шесть частных домов получили повреждения в Белгородском районе (Белгородская область), еще у одного дома пострадало ограждение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Утром в пятницу в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО "Вампир". По данным Гладкова, погибла женщина, два человека, по предварительным данным, пострадали.
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«

"В Белгородском районе в поселке Майский пострадали 6 частных жилых домовладений, одна надворная постройка и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении", - сообщил Гладков.

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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