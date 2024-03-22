https://ria.ru/20240322/ataka-1934867249.html
В Белгородской области шесть домов получили повреждения при атаке ВСУ
В Белгородской области шесть домов получили повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024
В Белгородской области шесть домов получили повреждения при атаке ВСУ
В результате утренней атаки ВСУ шесть частных домов получили повреждения в Белгородском районе (Белгородская область), еще у одного дома пострадало ограждение,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:50
2024-03-22T10:50
2024-03-22T10:52
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. В результате утренней атаки ВСУ шесть частных домов получили повреждения в Белгородском районе (Белгородская область), еще у одного дома пострадало ограждение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Утром в пятницу в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО "Вампир". По данным Гладкова, погибла женщина, два человека, по предварительным данным, пострадали. "В Белгородском районе в поселке Майский пострадали 6 частных жилых домовладений, одна надворная постройка и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении", - сообщил Гладков.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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В Белгородской области шесть домов получили повреждения при атаке ВСУ
В Белгородской области шесть частных домов получили повреждения при атаке ВСУ