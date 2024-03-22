https://ria.ru/20240322/armeniya-1934890274.html

В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна

В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна - РИА Новости, 22.03.2024

В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна

РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:16

2024-03-22T12:16

2024-03-22T12:39

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ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу оппозиционного общественного деятеля, главу организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна, сообщил его адвокат Рубен Меликян в соцсети Facebook*. "Только что был жестко задержан Нарек Самсонян", - написал адвокат.Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил, что Самсонян задержан в рамках расследуемого в СК дела по статье "хулиганство, совершённое группой лиц с использованием информационных технологий". Ранее оппозиционер проходил по уголовному делу по обвинению в призывах к насилию, однако был оправдан судом 15 марта. Самсонян ведет канал на Youtube.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240321/granitsa-1934663286.html

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в мире, армения, россия, следственный комитет россии (ск рф)