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В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна - РИА Новости, 22.03.2024
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12:16 22.03.2024 (обновлено: 12:39 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/armeniya-1934890274.html
В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна
В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна - РИА Новости, 22.03.2024
В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна
РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:16
2024-03-22T12:39
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ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу оппозиционного общественного деятеля, главу организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна, сообщил его адвокат Рубен Меликян в соцсети Facebook*. &quot;Только что был жестко задержан Нарек Самсонян&quot;, - написал адвокат.Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил, что Самсонян задержан в рамках расследуемого в СК дела по статье "хулиганство, совершённое группой лиц с использованием информационных технологий". Ранее оппозиционер проходил по уголовному делу по обвинению в призывах к насилию, однако был оправдан судом 15 марта. Самсонян ведет канал на Youtube.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, армения, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна

Адвокат: в Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна

© Sputnik / Aram NersesyanПредседатель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян
Председатель общественной организации Гражданское сознание Нарек Самсонян - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Председатель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу оппозиционного общественного деятеля, главу организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна, сообщил его адвокат Рубен Меликян в соцсети Facebook*.
«

"Только что был жестко задержан Нарек Самсонян", - написал адвокат.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил, что Самсонян задержан в рамках расследуемого в СК дела по статье "хулиганство, совершённое группой лиц с использованием информационных технологий".
Ранее оппозиционер проходил по уголовному делу по обвинению в призывах к насилию, однако был оправдан судом 15 марта. Самсонян ведет канал на Youtube.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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