Рейтинг@Mail.ru
Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/antigistaminnye-1934966842.html
Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний
Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний - РИА Новости, 22.03.2024
Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний
Противопоказаний для приема антигистаминных препаратов, особенно в период, когда начинается цветение растений, для аллергиков нет, антигистаминные препараты... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:57
2024-03-22T15:57
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4e8801c016681f5ff7278ef10e643d7e.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Противопоказаний для приема антигистаминных препаратов, особенно в период, когда начинается цветение растений, для аллергиков нет, антигистаминные препараты можно применять даже до и во время прививок, сообщил РИА Новости ведущий специалист по терапии по направлениям аллергологии и иммунологии, аллерголог-иммунолог высшей категории Одинцовской областной больницы Александр Безлепко. "Все зависит от того, какие клинические проявления у человека. Если они не выражены, то ради Бога, пусть куда угодно едет, только как-то в меньшей степени посещает лесистые места, пусть запасется антигистаминными препаратами второго поколения. А для приема антигистаминных препаратов как таковых особых противопоказаний нет. Потому что антигистаминные препараты можно применять перед прививками. При респираторной даже инфекции тоже рекомендуется принимать антигистаминные препараты, об этом мало кто знает", - дал рекомендации аллергикам Безлепко. По словам специалиста, период полиноза, или аллергии на пыльцу ветроопыляемых растений, обычно начинается уже в марте, однако в этом году в связи с погодными условиями сезон перенесся на конец марта – начало апреля. "Сезон полинации у нас обычно начинается в марте, но сейчас в марте ни о каком сезоне и говорить нельзя, потому что снег еще идет, скорее всего он начнется в апреле. Как окончится цветение деревьев – это, как правило к концу мая, а там уже начинаются другие травы: сначала злаковые, потом сорные. Все это течет до сентября месяца, но в октябре это точно заканчивается", - отметил Безлепко. Также врач добавил, что аллергические реакции, связанные с цветением растений, в основном выражаются в аллергическом рините и аллергическом конъюнктивите.
https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html
https://radiosputnik.ru/20230329/khimioterapiya-1861697330.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_b2f5784cc190992aa4d1287f0ad3e084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний

Аллерголог: для приема антигистаминных препаратов противопоказаний нет

© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Противопоказаний для приема антигистаминных препаратов, особенно в период, когда начинается цветение растений, для аллергиков нет, антигистаминные препараты можно применять даже до и во время прививок, сообщил РИА Новости ведущий специалист по терапии по направлениям аллергологии и иммунологии, аллерголог-иммунолог высшей категории Одинцовской областной больницы Александр Безлепко.
«
"Все зависит от того, какие клинические проявления у человека. Если они не выражены, то ради Бога, пусть куда угодно едет, только как-то в меньшей степени посещает лесистые места, пусть запасется антигистаминными препаратами второго поколения. А для приема антигистаминных препаратов как таковых особых противопоказаний нет. Потому что антигистаминные препараты можно применять перед прививками. При респираторной даже инфекции тоже рекомендуется принимать антигистаминные препараты, об этом мало кто знает", - дал рекомендации аллергикам Безлепко.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Бурятии ребенок отравился парацетамолом при лечении на дому
21 марта, 12:38
По словам специалиста, период полиноза, или аллергии на пыльцу ветроопыляемых растений, обычно начинается уже в марте, однако в этом году в связи с погодными условиями сезон перенесся на конец марта – начало апреля.
"Сезон полинации у нас обычно начинается в марте, но сейчас в марте ни о каком сезоне и говорить нельзя, потому что снег еще идет, скорее всего он начнется в апреле. Как окончится цветение деревьев – это, как правило к концу мая, а там уже начинаются другие травы: сначала злаковые, потом сорные. Все это течет до сентября месяца, но в октябре это точно заканчивается", - отметил Безлепко.
Также врач добавил, что аллергические реакции, связанные с цветением растений, в основном выражаются в аллергическом рините и аллергическом конъюнктивите.
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Химиотерапию в таблетках предложили оплачивать за счет ОМС
29 марта 2023, 20:11
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала