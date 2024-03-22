https://ria.ru/20240322/antigistaminnye-1934966842.html

Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний

Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний - РИА Новости, 22.03.2024

Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний

Противопоказаний для приема антигистаминных препаратов, особенно в период, когда начинается цветение растений, для аллергиков нет, антигистаминные препараты... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:57

2024-03-22T15:57

2024-03-22T15:57

общество

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Противопоказаний для приема антигистаминных препаратов, особенно в период, когда начинается цветение растений, для аллергиков нет, антигистаминные препараты можно применять даже до и во время прививок, сообщил РИА Новости ведущий специалист по терапии по направлениям аллергологии и иммунологии, аллерголог-иммунолог высшей категории Одинцовской областной больницы Александр Безлепко. "Все зависит от того, какие клинические проявления у человека. Если они не выражены, то ради Бога, пусть куда угодно едет, только как-то в меньшей степени посещает лесистые места, пусть запасется антигистаминными препаратами второго поколения. А для приема антигистаминных препаратов как таковых особых противопоказаний нет. Потому что антигистаминные препараты можно применять перед прививками. При респираторной даже инфекции тоже рекомендуется принимать антигистаминные препараты, об этом мало кто знает", - дал рекомендации аллергикам Безлепко. По словам специалиста, период полиноза, или аллергии на пыльцу ветроопыляемых растений, обычно начинается уже в марте, однако в этом году в связи с погодными условиями сезон перенесся на конец марта – начало апреля. "Сезон полинации у нас обычно начинается в марте, но сейчас в марте ни о каком сезоне и говорить нельзя, потому что снег еще идет, скорее всего он начнется в апреле. Как окончится цветение деревьев – это, как правило к концу мая, а там уже начинаются другие травы: сначала злаковые, потом сорные. Все это течет до сентября месяца, но в октябре это точно заканчивается", - отметил Безлепко. Также врач добавил, что аллергические реакции, связанные с цветением растений, в основном выражаются в аллергическом рините и аллергическом конъюнктивите.

https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html

https://radiosputnik.ru/20230329/khimioterapiya-1861697330.html

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